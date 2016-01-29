В Астане обсудили подготовку казахстанских спортсменов к ОИ-2016

Спорт
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Ерзат Сергазин
Фото пресс-службы НОК РК
На совещании по подготовке отечественных атлетов к главным стартам четырехлетия, прошедшем под председательством Премьер-Министра Карима Масимова, приняли участие вице-премьер, министр культуры и спорта, глава НОК РК и руководство "Самрук-Казына", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Руководство Министерства культуры и спорта, а также Национального олимпийского комитета Казахстана доложили Правительству о ходе подготовки отечественных спортсменов к грядущим в Рио-де-Жанейро Олимпийским играм. На сегодняшний день казахстанцами завоевано 46 лицензий по 12 видам спорта. В целом, наши атлеты намерены получить до 110 лицензий на предстоящую Олимпиаду.

В текущем году казахстанские спортсмены планируют принять участие в 21 лицензионном чемпионате мира, 52 этапах Кубка мира, 60 этапах Гран-при и 20 Азиатских отборочных квалификационных турнирах. Отметим, что ряд квалификационных турниров, таких как Азиатский лицензионный турнир по видам борьбы, чемпионат мира по боксу среди женщин, мировое Гран-при по дзюдо пройдут на территории нашей страны.

Как сообщает пресс-служба НОК РК, в настоящее время Министерство культуры и спорта совместно с Национальным олимпийским комитетом, федерациями по видам спорта проводит работу по созданию всех необходимых условий для качественной подготовки наших спортсменов.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 5 по 21 августа 2016 года.

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