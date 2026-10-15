Эксперты из 40 стран обсудили в Астане вопросы транспортного сотрудничества

Вопрос раскрытия потенциала транспортно-логистической сферы обсудили в Астане в рамках Транспортной недели Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба правительства

Внимание уделено развитию железнодорожного, автомобильного, морского и авиационного транспорта, внедрению цифровых решений, повышению эффективности международных грузоперевозок и подготовке отраслевых кадров. Рассмотрены меры укрепления взаимодействия государств на маршрутах Восток – Запад, Север – Юг и Транскаспийском международном транспортном маршруте.

На одной площадке собрались отраслевые эксперты из около 40 стран. В числе участников форума – руководство транспортных ведомств Азербайджана, Армении, Афганистана, Беларуси, Грузии, Ирана, Кыргызстана, Пакистана, России, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Чехии, а также представители международных организаций, крупных транспортно-логистических предприятий и дипломатического корпуса.

По итогам 9 месяцев 2026 года рост транспортной сферы составил 7,2%. Отрасль входит в число лидеров. По оценке Всемирного банка, сочетание инфраструктурных инвестиций с упрощением торговых процедур и сокращением задержек на границах позволит увеличить ВВП стран примерно на 15%. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов отметил значимость транспортно-логистической отрасли в структуре ВВП и намерение государства наращивать его долю в экономике страны.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев определил развитие транспортно-логистического потенциала одним из стратегических приоритетов страны. Современная транспортная инфраструктура способствует расширению международной торговли, привлечению инвестиций, созданию новых производств и укреплению экономических связей между государствами», – подчеркнул Олжас Бектенов.

В Казахстане реализуется масштабная программа развития транспортной инфраструктуры. За последние 7 лет построено и отремонтировано 36,3 тыс. км автодорог, за 5 лет – построено и модернизировано 5 тыс. км железных дорог. Развивается приграничная, морская и аэропортовая инфраструктура, уровень авиационной безопасности достиг 95,7%.

По итогам 2025 года объем транзитных перевозок через Казахстан вырос на 18%, до 39,1 млн тонн. По данным Министерства транспорта, в 2035 году планируется увеличить пропускную способность морских портов в 4 раза, мощность флота – в 5 раз, а объем транзитных перевозок довести до 100 млн тонн в год.

Премьер-министр акцентировал внимание участников на перспективах совершенствования подходов к организации международной логистики и укрепления взаимосвязанности транспортных коридоров Восток – Запад, Север – Юг, Транскаспийского маршрута и перспективного Трансафганского коридора.

Важными направлениями совместной работы государств названы развитие инфраструктуры, цифровизация логистики и обеспечение бесшовного транзита. Среди приоритетов – устранение инфраструктурных ограничений и административных барьеров, внедрение «зеленых коридоров» и принципа «единого окна», что позволит упростить трансграничные перевозки, сократить сроки и стоимость доставки грузов. Подчеркнута важность перехода к реализации совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов.