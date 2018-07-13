В "Астане" объяснили возвращение Кабананги

Президент ФК "Астана" Саян Хамитжанов прокомментировал возвращение в клуб конголезского нападающего Жуниора Кабананги и подписание с ним контракта, сообщает vesti.kz.
"Кабананга выступал за "Астану" с лета 2015 по 2017 год. В 94 матчах за столичный клуб во всех турнирах он забил 37 мячей и отдал 9 голевых передач. В феврале этого года рослый форвард перешел в "Аль-Наср", подписав контракт на 2,5 года, но теперь вернулся обратно", – пояснил Хамитжанов на официальном сайте клуба.
"Астана" проводит большую селекционную работу по поиску игроков группы атаки, способных усилить команду, но очень непросто найти форварда, подходящего "Астане" по уровню мастерства, способного в короткие сроки влиться в команду и давать результат, – отметил президент клуба. – Мы провели сложные переговоры с руководством клуба ФК "Аль-Наср" (Саудовская Аравия) на предмет подписания хорошо зарекомендовавшего себя ранее в "Астане" конголезца Жуниора Кабананги. Тренерский штаб нашего клуба одобрил кандидатуру Жуниора, и мы подписали арендное соглашение с "Аль-Насром" на один год – до июля 2019 года – и надеемся, что Кабананга поможет нам в достижении задач "Астаны" на сезон".
Как отметил Хамитжанов, Кабананга – форвард, возможности которого клубу хорошо известны.
"С его именем связана вся еврокубковая история нашего клуба. Уровень своего мастерства Жуниор отчетливо демонстрировал как на европейских аренах, так и на континентальном турнире Кубка африканских наций – 2017, в рамках которого Жуниор стал лучшим бомбардиром этого престижного соревнования. У Жуниора наработаны прекрасные игровые связки с большинством наших футболистов – все знают манеру и особенности его игры, и на его адаптацию в команде уйдет минимум времени. Кабананга очень любит Казахстан и Астану в частности, отлично знает город, и, что немаловажно, его очень ценят наши болельщики, можно даже сказать, что он является кумиром многих наших фанатов. Мы очень рады, что нам удалось успешно завершить переговоры с ФК "Аль-Наср" по переходу Жуниора в наш клуб", – заключил президент ФК "Астана".