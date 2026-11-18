В столице стартовал чемпионат Казахстана по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин
По итогам первых соревновательных дней определились победители и призёры в четырёх весовых категориях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК
Женщины
До 49 кг
1. Айнур Абдыкалыкова (Жамбылская область) – 144 (64+80) кг.
2. Ирина Чумак (Костанайская область) – 130 (55+75) кг.
3. Фатима Туребаева (Кызылординская область) – 127 (56+71) кг.
До 53 кг
1. Айгерим Аулбек (Жетысуская область) – 163 (73+90) кг.
2. Виктория Мурашкина (Костанайская область) – 149 (69+80) кг.
3. Олеся Теренюк (Карагандинская область) – 140 (61+79) кг.
Мужчины
До 60 кг
1. Отепберген Алиев (Западно-Казахстанская область) – 264 (123+141) кг.
2. Алексей Дроздов (Алматинская область) – 253 (115+138) кг.
3. Азамат Толеген (Кызылординская область) – 246 (110+136) кг.
До 65 кг
1. Мухаммедали Койшыбек (Кызылординская область) – 258 (108+150) кг.
2. Никита Журавлев (Костанайская область) – 254 (119+135) кг.
3. Аблай Анамбай (Жетысуская область) – 252 (111+141) кг.