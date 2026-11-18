В столице стартовал чемпионат Казахстана по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин

Фото: НОК РК

По итогам первых соревновательных дней определились победители и призёры в четырёх весовых категориях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Женщины

До 49 кг

1. Айнур Абдыкалыкова (Жамбылская область) – 144 (64+80) кг.

2. Ирина Чумак (Костанайская область) – 130 (55+75) кг.

3. Фатима Туребаева (Кызылординская область) – 127 (56+71) кг.

До 53 кг

1. Айгерим Аулбек (Жетысуская область) – 163 (73+90) кг.

2. Виктория Мурашкина (Костанайская область) – 149 (69+80) кг.

3. Олеся Теренюк (Карагандинская область) – 140 (61+79) кг.

Мужчины

До 60 кг

1. Отепберген Алиев (Западно-Казахстанская область) – 264 (123+141) кг.

2. Алексей Дроздов (Алматинская область) – 253 (115+138) кг.

3. Азамат Толеген (Кызылординская область) – 246 (110+136) кг.

До 65 кг

1. Мухаммедали Койшыбек (Кызылординская область) – 258 (108+150) кг.

2. Никита Журавлев (Костанайская область) – 254 (119+135) кг.

3. Аблай Анамбай (Жетысуская область) – 252 (111+141) кг.