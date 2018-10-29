В Астане оштрафовали подрядчика "Абу-Даби Плаза"

Общество
Фото с сайта exclusive.kz
В рамках проводимых рейдовых мероприятий природоохранная полиция Астаны привлекла к административной ответственности компанию Arabtec Consolidated Contractors Limited за нарушение правил благоустройства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на местную полицейскую службу ДП Астаны.

Как стало известно, сотрудники природоохранной полиции МПС УП района Есиль при объезде территории задержали водителя "КамАЗа",  выбросившего строительный мусор на территории дачного массива в районе ЖД вокзала "Нурлы жол", который он вывез со строительного объекта "Абу-Даби Плаза".

Задержанный был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 МРП (48 100тенге); генеральный подрядчик "Абу-Даби Плаза" - компания "Arabtec Consolidated Contractors Limited" - 300 МРП (721 500 тг) за бесконтрольность и допущение нарушений правил благоустройств.

"С начала года за нарушение статьи 505 КРКоАП "Нарушение правил благоустройства" 236 строительных организаций привлечены к административной ответственности на общую сумму свыше 16 млн тенге", - добавили в пресс-службе.

Популярное

Все
Укрепление обороноспособности и модернизация армии – в приоритете государственной политики
Исполнили марши и вальсы
«Есть такая профессия – Родину защищать»
Долг – быть первым во всем
Не покидая пост
Курс молодого бойца закладывает основу будущего солдата
Будни артиллерийской бригады
Искусственный интеллект спасает древние рукописи
Море любит сильных
Валовое национальное счастье
Жизнь, отданная слову
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов
Идеи аль-Фараби в эпоху цифровизации
Триумф таланта
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Хранители национальных традиций
Что такое «сила паспорта» и как ее измеряют
Спасет из огня
Искали сакуру – нашли весну
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Названы самые желанные бренды мира
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Когда в ауле не хватает девушек...
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Құлагер казахского кино
Мечтает о спортивных победах
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Казахстан готовится к «Играм будущего»
В духе всеобъемлющего сотрудничества
Единую платформу закупок запустили в республике
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Каждый значимый инвестпроект в Казахстане будет под прокурорским сопровождением - Берик Асылов

Читайте также

Валовое национальное счастье
Исполнили марши и вальсы
Свыше $10 тыс. получил каждый участник ВОВ в Казахстане
Сведения о 705 тысячах фронтовиков доступны на портале «Бат…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]