В Астане оштрафовали подрядчика "Абу-Даби Плаза"

В рамках проводимых рейдовых мероприятий природоохранная полиция Астаны привлекла к административной ответственности компанию Arabtec Consolidated Contractors Limited за нарушение правил благоустройства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на местную полицейскую службу ДП Астаны.
Как стало известно, сотрудники природоохранной полиции МПС УП района Есиль при объезде территории задержали водителя "КамАЗа", выбросившего строительный мусор на территории дачного массива в районе ЖД вокзала "Нурлы жол", который он вывез со строительного объекта "Абу-Даби Плаза".
Задержанный был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 МРП (48 100тенге); генеральный подрядчик "Абу-Даби Плаза" - компания "Arabtec Consolidated Contractors Limited" - 300 МРП (721 500 тг) за бесконтрольность и допущение нарушений правил благоустройств.
"С начала года за нарушение статьи 505 КРКоАП "Нарушение правил благоустройства" 236 строительных организаций привлечены к административной ответственности на общую сумму свыше 16 млн тенге", - добавили в пресс-службе.
