В Астане осудили группу лиц за фиктивные договора на покупку квартир

Закон и Порядок

Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны огласил приговор в отношении девяти подсудимых, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судом установлено, что с декабря 2020-го года Ш., исполнявший функции фактического руководителя группы, совместно с другими подсудимыми под видом деятельности строительных компаний привлекал деньги граждан для приобретения квартир в жилых комплексах «R-Club» и «R-Club Deluxe».

С 23 февраля 2022 года по 19 июля 2023 года были заключены фиктивные договора бронирования, 135 потерпевшим причинён ущерб на 5,14 млрд тенге.

Кроме того, повторно перепродавались квартиры в строящемся ЖК «Arai Apartments». В результате пяти потерпевшим причинён ущерб на сумму 228 млн тенге.

Общий ущерб по указанным эпизодам составил более 5,36 млрд тенге и не возмещён. Подсудимые вину не признали. Руководителю группы суд назначил 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, остальным - сроки от 5 до 8,5 лет. Имущество осужденных, добытое преступным путём, конфисковали в доход государства. Гражданские иски потерпевших разрешены судом. Приговор не вступил в законную силу. 

#Астана #суд #квартиры #стройка

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