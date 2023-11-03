В Астане откроют улицу “Анадолы”

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В рамках 10-го саммита Организации тюркских государств, президент Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: kazpravda.kz

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Казахстана за прекрасную организацию юбилейного саммита Организации тюркских государств и отметил важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества между странами.

– Поздравляю Вас с успешным проведением саммита. Благодарю Вас за решение построить школу в районе Нурдагы провинции Газиантеп, пострадавшей от землетрясения 6 февраля текущего года. Уверен, эта школа станет одним из символов турецко-казахского братства, которому будут верны и будущие поколения. В условиях нынешней глобальной и региональной ситуации тюркский мир должен поддерживать тесное взаимодействие. На саммите в Стамбуле в 2021 году мы начали процесс преобразований, было решено придать нашей организации сильную институциональную структуру. За это время были предприняты важные шаги. И этот процесс продолжается. Выражаю признательность за гостеприимство, которое вы оказали мне и моей делегации на родине наших предков, – сказал президент Турции.

В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической, аграрной и культурно-гуманитарной сферах.

Президенты отметили, что созданы все условия для того, чтобы вывести всестороннее взаимодействие Казахстана и Турции на новый уровень.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

#Астана #Токаев #президент #Эрдоган #саммит #ОТГ

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