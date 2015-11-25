В Астане открылась выставка картин и гобеленов известного казахстанского дизайнера Балнур Асановой

В галерее Has sanat в Астане открылась выставка картин и гобеленов известного казахстанского дизайнера, арт-директора академии моды "Сымбат" и художницы Балнур Асановой, передает Kazpravda.kz
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Выставка продлится до 20 декабря.
"Данная коллекция собиралась последние четыре года. На создание одного гобелена уходит от 6 до 9 месяцев", – поясняет автор.
По признанию художницы, она не из тех, кто ждет творческого вдохновения, а старается черпать его из окружающего мира, от общения с приятными людьми, от путешествий, позволяющих познавать новое, открывать неизведанное. За последние 15 лет Балнур Асанова побывала в 70 странах, где экспонировала как живопись, так и модную одежду. И каждый раз возвращалась домой вдохновленная новыми творческими идеями, которые спешила воплотить в своих работах.
"Я люблю яркие краски, чистые цвета. Я так чувствую мир и по-другому не могу. Пишу, рисую только тогда, кода на душе спокойно", – говорит Асанова.
Особенно тонко чувствует мастер национальный колорит. Например, для гобеленов "Астана", "Дастархан", "Юрта", "Байтерек", "Хан Шатыр", "Девушка с домброй" характерна особая цветовая гармония, как создающая определенное настроение, так и влияющая на содержание.
Балнур Асанова на фото справа