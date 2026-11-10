В Астане открылась выставка по историко-культурному наследию Казахстана

К 35-летию Независимости Республики Казахстан в Национальном музее РК состоялось открытие выставки «Qyzğaldaq Mekeni». Автор экспозиции – заслуженный деятель искусств Республики Казахстан, член Союза художников РК Казахбай Ажибекулы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

Выставка объединяет историческую память о родной земле, национальный дух, природное наследие и идею независимости. Основная концепция заключается в раскрытии стойкости народа, его стремления к свободе и жизнеспособности национальной идентичности через образ тюльпана, укоренившегося в казахской степи.





Экспозиция отражает богатое историко-культурное наследие Казахстана и преемственность поколений. Представлены образы исторических личностей, начиная с эпохи Золотой Орды, а также великого мыслителя Абу Наср аль-Фараби и мудрого Абая. Их наследие перекликается с идеями образования и справедливости, национальной свободы и светлого будущего, раскрывая духовные основы Независимого Казахстана.





В произведениях художника представлены широкие просторы степи, природные пейзажи, образы исторических личностей. В экспозиции земля выступает символом исторической памяти, тюльпан – национального духа и свободы, а искусство – духовной силой, соединяющей прошлое и настоящее и открывающей путь в будущее.