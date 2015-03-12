В Астане открылось новое здание Казахского НИИ глазных болезней

Общество
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Марина ПАРХОМЕНКО
В Астане открылось новое здание Казахского научно-исследовательского института глазных болезней (КазНИИ ГБ), сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В связи с переездом в новое здание расширяется спектр лечебно-диагностических услуг, приобретено современное оборудование на 400 млн тенге. Теперь открывается возможность для внедрения новейших технологий. Если ранее вит-реоретинальная хирургия, как один из сложнейших видов офтальмологической помощи, проводилась только в головной клинике в Алма­ты, то теперь эти операции доступны в Астане для жителей близлежащих регионов, причем в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

Есть свой суперсовременный лазерный центр, где функционируют самые последние модели сверхточного фемтосекундного лазера для рефракционной хирургии аномалий: миопии, гиперметропии, астигматизма.

"Мы сегодня можем предоставить высокотехнологичную медицинскую помощь и сделать ее доступной для каждого гражданина республики, – отметила председатель правления АО "КазНИИ ГБ" Турсунгуль Ботабекова. – У нас есть все: кадры – мы перевели семь ведущих хирургов из Алматы, суперсовременное оборудование для того, чтобы реализовать все намеченное".

Институт проводит порядка 35 тыс. консультаций в год, около 13 тыс. операций, 5 тыс. лазерных вмешательств. С приобретением новой аппаратуры эти показатели изменятся в разы. В структуру филиала входит взрослое и детское отделения, дневной стационар, консультативно-диагностическое отделение, лазерный центр, лаборатория по обучению офтальмологов.

Здесь же будут проводиться научные форумы. Так, в рамках открытия филиала состоялось выездное заседание Казахстанского общества офтальмологов по проблемам диабетического поражения сетчатки. По словам одного из его участников, генерального секретаря Европейской коллегии офтальмологов профессора Эдуардо Мидена (Италия), оснащение филиала действительно соответствует мировым стандартам, но самое главное – есть специалисты, которые могут его использовать. Итальянский гость также высоко оценил усилия филиала по лечению ретинопатии недоношенных, отметив, что будущее есть только у той нации, которая заботится о здоровье детей.

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