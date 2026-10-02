В Астане открылся Art Qurultay

Творчество
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Международная выставка объединила 11 участников с разными взглядами на современное искусство

фото Игоря Бургандинова

Художники из Казахстана, Турции, Узбекистана, Германии и Израиля сошлись в едином пространстве, чтобы доказать, что культура не ограничивается одним языком, это полифония голосов, способных звучать в унисон, не теряя собственной уникальности.

Тон экспозиции задал перформанс немецкой художницы Кристины Шляйхер. Обернувшись в ковер, она создала мощный визуальный образ, который зрители посчитали симбио­зом защитной оболочки и тяжелого груза наследия. Это ноша, которую человек несет с собой вне зависимос­ти от собственного выбора. Действо отсылает к опыту поздних переселенцев – российских немцев, для которых вопросы происхождения и идентичности остаются глубоко личными даже в отрыве от родного языка и территории.

Куратор Лейла Махат сразу же раскры­ла главную интригу, вызывавшую вопросы у большинства гостей: почему­ именно Art Qurultay?

– Мы собирали эту выставку по крупицам из разных стран на протяжении полутора лет. По сути, это открытая площадка для диалога, где художники могут свободно высказываться, обмениваться мнениями и эмоциями, – пояснила она.

Неподдельный интерес публики вызвало творчество алматинца Теомана Хоса. Его инсталляции «Спичка I» и «Мясорубка» поразили публику своей предельной откровенностью. Хос намеренно избегает однозначных трактовок, предлагая зрителю выстроить собственный диалог с полотном. Объясняя же центральный образ – обожженные спички, он пояснил: «Спичка – это быстро­течная жизнь. Одни сгорают без остатка ради великой идеи, а другие так и уходят, не поняв истинной сути своего существования».

Самой масштабной стала экспозиция казахстанской художницы Асемгуль Сулейменовой, представившей восемь картин. Специально для выставки Art Qurultay она привезла серию новых произведений живописи. Цент­ральная работа, где девушка прислонилась к горе корпешек,­ называется­ «В нежном объятии красок». Также здесь представлена ее работа «Безмолвный язык наследия» с образами пожилых женщин, которую она создала, «оживив» архивные черно-белые фотографии и добавив фоном традиционные изделия мастериц.

– Глядя на полотно, вы сначала решите, что перед вами настоящий ворсовый ковер, а это работа с текстурной пастой и масляными красками. Каждый, кто видит картину вживую, хочет к ней прикоснуться, – делится Асемгуль Сулейменова.

Хотя не все художники смогли присутствовать лично, их работы говорили сами за себя. Куратор представила гостям номадические пейзажи Талгата Досманова «Шахид», «Аруахи», «Бабушка с внучками». В его полотнах национальная культура трансформируется в философию: юрта, бескрайняя степь и сакральные символы стирают границы между прошлым и настоящим.

Узбекская школа живописи была представлена трио из Нукуса. Темур­ Шардеметов, Бахтыяр Серекеев и Саламат Бабаджанов исследуют совершенно­ разные визуальные регистры, но их объединяет общий художественный язык – яркий неоэкс­прессионизм, пропущенный через призму каракалпакского наследия.

Турецкую грань раскрыли Танер Алакуш и Ясемин Акйол Алакуш – истинные хранители традиционной миниатюры, которая в их руках продолжает вести живой диалог с современностью.

Философский взгляд на мир продемонстрировал израильский художник Владимир Гарбар. Его работы «Три желтых цветка», «Рыба и лимон» – это чистый символизм, помноженный на выразительность форм и мощную энергию цвета, передающую тончайшие оттенки человеческих эмоций.

Art Qurultay сознательно уходит от строгих канонов. Именно многоголосие и различие творческих языков возведены здесь в абсолют. На этой площадке традиционная миниатюра дышит в одном ритме с экспериментальным кино, а классическая живопись дополняет дерзкий перформанс, доказывая, что настоящее искусство не знает границ.

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