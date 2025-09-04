В Астане открыт филиал Cardiff University

Образование
1
Анастасия Михайлова

Это первый кампус престижного вуза за пределами Великобритании

фото организаторов

Казахстанские студенты теперь могут получить диплом одного из известных в мире университетов не покидая Родины. Cardiff University Kazakhstan входит в прес­тижную Russell Group. Его филиал, официально открывшийся в Астане, считается первым зарубежным кампусом Cardiff University и единственным кампусом Russell Group в Цент­ральной Азии.

К торжественной церемонии открытия организаторы подошли, как говорится, со знанием дела и с соблюдением как местных, так и британских традиций. У входа гостей встречали девушки в национальной одежде. Все желающие могли попробовать сладос­ти казахской и валлийской кухонь, а также насладиться звучанием домбры и арфы. Такое сплетение культур – символ укрепления партнерства двух стран в сфере международного образования.

В значимом событии приняли участие министры: науки и высшего образования РК Саясат Нурбек; просвещения Гани Бейсембаев; цифрового развития, инноваций и аэрокосмичес­кой промышленности Жаслан Мадиев; посол Великобритании в Казахстане Салли Аксворти; президент и вице-канцлер Cardiff University профессор Венди Ларнер; соучредитель и директор общественного фонда Qualified Centre of Education (QCEF), партнер по открытию кампуса Куаныш Кучекбаев; выпускница Cardiff University, стипендиатка программы «Болашак» и национальный советник UN Women Арайлым Мажит, а также бывший президент студенческого союза CU Мэдисон Хатчинсон.

– Для меня большая честь открыть филиал Cardiff University в Казахстане. Это первый международный кампус. С нетерпением ожидаем приема студентов уже в этом месяце. Мы стали первым университетом из Russell Group, открывшим кампус в Казахстане. Это важный шаг в реализации наших глобальных амбиций. Мы разделяем устремления Казахстана стать международным образовательным хабом, а также рассматриваем развитие высшего образования как ключевой драйвер будущего прогресса и процветания страны. Сегодняшнее открытие – результат огромной работы. Я чрезмерно благодарна своим коллегам в Cardiff University, нашим коллегам в Cardiff University Kazakhstan, а также партнерам из QCEF. Особую признательность выражаю вашему Правительству за поддержку в реализации наших общих целей.
Надеюсь, что открытие кампуса укрепит долгие и плодотворные отношения с Казахстаном и его народом, – сказала президент и вице-канцлер Cardiff University профессор Венди Ларнер.

С сентября 2025 года Cardiff University Kazakhstan начал прием студентов на четырехгодичные прог­раммы бакалавриата: BSc Computer Science (компьютерные науки); BSc Business Management (управление бизнесом); BEng Civil Engineering (гражданское строительство); BSc Exploration Geology (геология и разведка месторождений полезных ископаемых). Обучение проходит полностью на английском языке, а преподавание ведут исключительно академики Cardiff University и Cardiff University Kazakhstan. Филиал университета будет работать под прямым управлением головного университета в Великобритании, обеспечивая британские стандарты качества.

