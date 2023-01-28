В Астане открытым пламенем горела "Газель"

Происшествия
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Серьезно пострадал водитель машины. 

Фото пресс-службы МЧС РК

В Астане открытым пламенем полыхала "Газель". ЧП произошло сегодня, в 08:06, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт пресс-службы МЧС РК. 

В 08:22 часов пожар был ликвидирован. "Газель" сгорела дотла. 

На месте бригадой скорой медицинской помощи оказана первая медпомощь водителю. 33-летний мужчина доставлен в больницу. У него диагностировали термический ожог лица обеих кистей, обоих стоп 1-2 степени. 

Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны сообщает, что с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

Чаще всего причинами являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра.

#пожар #Астана #МЧС РК #Газель

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