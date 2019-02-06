В Астане отменены занятия в школах и приостановлено движение пригородных маршрутов
Лаура Тусупбекова
Из-за сильного мороза в Астане отменены занятия в школах и частично приостановлено движение пригородных маршрутов, передает Kazpravda.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой и второй смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются", – сообщает управление образования Астаны.
Вместе с тем, в Astana LRT сообщили, что на 7 утра восстановлено движение пригородных маршрутов № 304, 306, 307. На линии также остаются пригородные маршруты: № 301, 302, 303. 320. В связи с ухудшением погодных условий движение пригородныx маршрутов № 300, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317 приостановлено.
"Просим вас быть максимально осторожными, избегать переохлаждения, продумывать свой маршрут заранее. О возобновлении движения маршрутов будет сообщено дополнительно. Следите за обновлениями в Facebook, Instagram и на сайте www.alrt.kz", – сообщили в Astana LRT.