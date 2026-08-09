В Астане отметят День молодежи фестивалем JASTAR DAY

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане 12 августа, в Международный день молодежи, пройдет масштабный open air фестиваль JASTAR DAY. Гостей ждут выступления казахстанских артистов, образовательная программа и интерактивные площадки, передает Kazpravda.kz.

На сцене Летнего амфитеатра выступят Ersultan Omar, Еркебұлан & Бауыржан, Iliyas Kabdyray, RICK, BAXA и Abzal Uteshov. Помимо концерта, в программу вошли встречи с известными спикерами и обсуждение тем, актуальных для молодого поколения.

«В образовательной части фестиваля участникам расскажут об искусственном интеллекте, современных технологиях, развитии личностного и профессионального потенциала, гражданской активности и молодежных инициативах. Отдельные выступления будут посвящены направлениям "Заң мен тәртіп" и "Таза Қазақстан"», - сообщили в акимате Астаны.

Организаторы отмечают, что JASTAR DAY призван поддержать талантливую молодежь и создать площадку для развития творческих и общественных инициатив.