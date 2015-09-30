В Астане отобраны участники государственной жилищной программы

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Акиматом Астаны произведен окончательный отбор заявителей по Программе развития регионов до 2020 года по направлению "Жилье АО "Казахстанская ипотечная компания" на 52 квартиры, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу городского акимата
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"В рамках Программы развития регионов до 2020 года в 2015 году в Астане акционерным обществом "ИО "Казахстанская ипотечная компания" для реализации в аренду с выкупом предусмотрены 52 квартиры.
В период с 25 по 29 мая текущего года столичным акиматом было принято 1 480 заявлений от граждан, желающих приобрести жилье в рамках Программы развития регионов до 2020 года", – поясняется в информации.
14 сентября состоялось заседание жилищной комиссии, на котором утверждены участники программы, прошедшие отбор, а также заявители, по которым имеются причины для отказа в участии.
"Отбор среди участников в соответствии с условиями Программы развития регионов до 2020 года произведен жилищной комиссией согласно дате постановки на учет нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда и раздельных списков учета", – говорится в сообщении.