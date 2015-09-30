В Астане отобраны участники государственной жилищной программы

Общество
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Ерзат Сергазин
Фото с сайта Kapital.kz
Акиматом Астаны произведен окончательный отбор заявителей по Программе развития регионов до 2020 года по направлению "Жилье АО "Казахстанская ипотечная компания" на 52 квартиры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"В рамках Программы развития регионов до 2020 года в 2015 году в Астане акционерным обществом "ИО "Казахстанская ипотечная компания" для реализации в аренду с выкупом предусмотрены 52 квартиры.  

В период с 25 по 29 мая текущего года столичным акиматом было принято 1 480 заявлений от граждан, желающих приобрести жилье в рамках Программы развития регионов до 2020 года", – поясняется в информации.

14 сентября состоялось заседание жилищной комиссии, на котором утверждены участники программы, прошедшие отбор, а также заявители, по которым имеются причины для отказа в участии.

"Отбор среди участников в соответствии с условиями Программы развития регионов до 2020 года произведен жилищной комиссией согласно дате постановки на учет нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда и раздельных списков учета", – говорится в сообщении.

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