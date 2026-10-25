Участок улицы Шерхана Муртазы перекроют в Астане

Ограничения будут действовать с 26 октября по 3 ноября включительно

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане временно перекроют участок улицы Шерхана Муртазы от улицы Керей, Жанибек хандар до проспекта Улы Дала, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

Ограничение связано с ремонтом дорожного полотна. Движение транспорта на указанном участке будет полностью закрыто с 26 октября по 3 ноября включительно.

«Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения», - сообщили в акимате Астаны.

На время проведения работ установят временные дорожные знаки и указатели для обеспечения безопасности участников движения.