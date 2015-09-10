В Астане перекроют ряд улиц из-за благотворительного марафона

Общество
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Впервые в Астане состоится первый благотворительный марафон "BKS AIR ASTANA MARATHON 2015", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт города.

Как сообщили в Департаменте внутренних дел Астаны, во время проведения марафона будут перекрыты некоторые улицы и проспекты города.

Забег начнется в это воскресенье, 13 сентября, в 8.00. Дистанция марафона составит 42 км 195 м. Соревнования будут проводиться в 4 дистанциях на двух маршрутах: 5 км и 10 км, 21 км 97,5 м и 42 км 195 м.

На данный момент участие в марафоне подтвердили 560 спортсменов, 128 из которых – иностранные спортсмены из 18 стран мира.

На брифинге начальник Управления административной полиции ДВД города Астаны Бакытжан Малыбаев подробно рассказал о схеме организации дорожного движения в период проведения мероприятия. Так, 13 сентября с 8.00 до 14.30 движение транспортных средств на маршруте марафона будет ограничено по пр. Туран – от моста "Тулпар" до кольцевой развязки пр. Кабанбай-батыра, от пр. Кабанбай-батыра до моста "Караоткель", далее путь пройдет по Кургальджинскому шоссе – пр. Туран и до места старта парка "Столичный". Такой путь составляет 21 км 97,5 м.

В связи с этим участки дорог по пр. Туран от ул. Кенесары – ул. Сарыарка до кольца аэропортовской трассы и пр. Кабанбай-батыра от кольца до моста "Караоткель" будут перекрыты.

Бакытжан Малыбаев рассказал об альтернативных маршрутах объезда для автомобилистов во избежание заторных ситуаций. Объездной путь ул. Сарыарка и пр. Туран: со стороны пр. Богенбай-батыра по пр. Тлендиева на ул. Бейсекова – ул. Сагынак – ул. Орынбор либо через ул. Сейфуллина на ул. Бейсекова – ул. Сагынак – ул. Орынбор.

Объезд пр. Кабанбай-батыра для проезда на левый берег можно будет осуществить по ул. Ташенова – ул. Орынбор – автодорожный мост М-2 – ул. Орынбор.

Жителям и гостям столицы, следующим с Международного аэропорта Астаны, а также следующих со стороны поселка Косшы, рекомендуемые маршруты объезда пр. Кабанбай-батыра и пр. Туран – через кольцевую развязку по трассе аэропорта на ул. Орынбор, далее через автодорожный мост М-1 на ул. Сарайшык, либо через М-2 на ул. Ташенова и через автодорожный мост М-3 на ул. Сыганак.

Управление административной полиции ДВД города Астаны просит всех жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты проезда.

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