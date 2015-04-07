В Астане почтили память погибших на таджико-афганской границе воинов-казахстанцев

Общество
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Эльмира Киргеева
Фото предоставлено пресс-службой Национальной гвардии РК
В Астане почтили память казахстанских миротворцев, погибших на таджико-афганской границе 7 апреля 1995 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии МВД РК. 

"В Астане, на Аллее памяти, с участием помощника Президента РК – секретаря Совета безопасности Нурлана Ермекбаева, первого заместителя министра внутренних дел Марата Демеуова, главнокомандующего Национальной гвардией Руслана Жаксылыкова состоялось возложение цветов к Обелиску солдатам Внутренних войск, остановивших терроризм и экстремизм на дальних подступах к Казахстану", – указывается в распространенном пресс-релизе.

В церемонии возложения венков также приняли участие депутаты Парламента страны и общественные деятели, военные аттташе других стран, офицеры и ветераны Нацгвардии и локальных войн, а также учащиеся кадетского класса городской школы №25.  

Как отмечают в пресс-службе, сегодня во всех регионах страны, где дислоцированы части Национальной гвардии, личный состав, ветераны, сослуживцы погибших, друзья и товарищи  отдали дань памяти и уважения тем, кто до конца выполнил свой воинский долг за безопасность и независимость Родины.

С 1993 по 1999 годы свыше двух тыс. солдат и офицеров Внутренних войск Казахстана выполняли миротворческие задачи по охране внешних границ СНГ на таджико-афганском участке.

"20 лет назад, 7 апреля 1995 года, на таджико-афганской границе, в горном ущелье Пшихавр Республики Таджикистан сводная рота Шымкентского полка Внутренних войск подверглась внезапному вооруженному нападению боевиков с сопредельной к границе стороны. В ходе четырехчасового неравного боя с превосходящими силами противника воины Внутренних войск дали отпор и заставили их отступить. Наши воины с честью выполнили свой воинский долг и остались верны Военной присяге. В этом кровопролитном бою погибли 17 воинов, 33 получили ранения", – сообщили в пресс-службе Национальной гвардии МВД РК.

Указом Президента РК от 20.11.1996 года за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга по охране внешних границ СНГ, посмертно награждены орденом "Айбын" ІІ степени 5 человек и 12 человек медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін".

Отметим, что  Аллея памяти, на которой прошло сегодняшнее мероприятие, открыта решением акима Астаны 7 апреля 2009 года, а в 2014 году на ней был установлен Обелиск, символизирующий патриотизм и мужество воинов-казахстанцев и вечную память казахстанского народа о подвиге воинов.



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