В Астане подписали меморандум о создании зон безопасности в Сирии
Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии на пленарном заседании Астанинского процесса. Члены оппозиции и действующее правительство Арабской республики инициативу поддержали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на khabar.kz.
"В соответствии с меморандумом, который мы сегодня подписали, с 6 мая фактически прекратятся все боевые действия на территориях, предварительно очерченных нашими военными экспертами. Это места в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге Сирии", – отметил Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Он также добавил, что обсуждали стороны и вопрос об обмене пленными. Документ, который официально называется – обмен насильственно удерживаемых лиц – прорабатывается. "На экспертном уровне практически уже удалось финальную версию этого документа. С обеих сторон удерживается достаточное количество лиц и, мы думаем, что принятие документа позволит создать такие условия при которых лица, находящие в местах заключения вернутся к своим семьям, к своим домам", – сказал Лаврентьев.
Следующий пятый раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса пройдет в столице Казахстана в середине июля. За две недели перед этим пройдут предварительные консультации в Анкаре.