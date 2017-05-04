Политика
В Астане подписали меморандум о создании зон безопасности в Сирии
Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии на пленарном заседании Астанинского процесса. Члены оппозиции и действующее правительство Арабской республики инициативу поддержали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на khabar.kz.

"В соответствии с меморандумом, который мы сегодня подписали, с 6 мая фактически прекратятся все боевые действия на территориях, предварительно очерченных нашими военными экспертами. Это места в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге Сирии", – отметил Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Он также добавил, что обсуждали стороны и вопрос об обмене пленными. Документ, который официально называется – обмен насильственно удерживаемых лиц – прорабатывается. "На экспертном уровне практически уже удалось финальную версию этого документа. С обеих сторон удерживается достаточное количество лиц и, мы думаем, что принятие документа позволит создать такие условия при которых лица, находящие в местах заключения вернутся к своим семьям, к своим домам", – сказал Лаврентьев. 

Следующий пятый раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса пройдет в столице Казахстана в середине июля. За две недели перед этим пройдут предварительные консультации в Анкаре.

Популярное

Все
О мерах по повышению безопасности полетов в Казахстане рассказали сотрудники КГА руководству ИКАО
Отдельные полосы для казахстанцев выделили на границе с Россией
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС обсудили на Совете ЕЭК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 сентября
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана
"Карту казаха" планирует выдавать Казахстан
Предсмертную записку оставил сбросившийся с высоты подросток в Таразе
Насколько выросло число прибывающих в Казахстан россиян
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Более 8,6 тысячи россиян прибыли в ЗКО с 20 сентября
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
Пожар на горе Кокшетау тушат 230 человек и вертолет "Казавиаспас" – видео
Новые подходы к стабилизации цен на продукты обсудили в правительстве
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Пенсионная перезагрузка
40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 сентября
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Указ Президента Республики Казахстан
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало

Читайте также

Президент , Политика , В мире
Президент Токаев: В мире наблюдается беспрецедентное геопол…
Политика
Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ
Политика
Мухтар Тлеуберди принял участие в церемонии похорон Синдзо …
Политика
Институт президентства в контексте конституционной реформы …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]