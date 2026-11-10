В Астане подвели итоги перекрестного Года культуры Казахстана и Китая

В течение года в Казахстане и Китае было организовано порядка 40 культурных мероприятий

Фото: Минкультуры

В Астане состоялось торжественное мероприятие по случаю завершения перекрестного Года культуры Казахстана и Китая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева прошли концерт мастеров искусств двух стран и тематическая выставка, познакомившие гостей с богатством культурных традиций Казахстана и Китая.

В мероприятии приняли участие министр культуры и информации РК Арман Кырыкбаев, временный поверенный в делах КНР в РК Чэн Кэфань, заместитель министра иностранных дел РК Арман Исагалиев, представители дипломатического корпуса, деятели культуры и искусства.

Выступая перед гостями, Арман Кырыкбаев отметил историческую глубину отношений двух стран и особую роль культуры в укреплении дружбы между народами.

«Казахстан и Китай объединяют тысячелетняя история добрососедства и многовековые традиции культурного взаимодействия. Великий Шёлковый путь на протяжении столетий объединял наши народы, способствовал развитию торговли, обмену знаниями и взаимному обогащению культур. Это общее историческое наследие и сегодня служит прочной основой нашей дружбы.

Благодаря дружественным отношениям между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином сотрудничество двух стран вышло на качественно новый, беспрецедентно высокий уровень. Перекрестный Год культуры придал дополнительный импульс нашим гуманитарным связям. Он позволил ещё ближе познакомиться с историей, традициями и искусством друг друга, открыл новые возможности для совместных творческих проектов. Уверен, что искусство и культура и впредь будут служить мостом дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Поэтому завершение Года культуры мы рассматриваем не как окончание определённого этапа, а как начало новых интересных инициатив и совместных проектов», – отметил министр.

В свою очередь, Чэн Кэфань подчеркнул важность дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей. Он также отметил, что в следующем году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем, выразив готовность китайской стороны углублять взаимодействие в сферах культуры, туризма, молодёжной политики, науки и образования.

В течение года в Казахстане и Китае было организовано порядка 40 культурных мероприятий. Среди них – выставка «Культура кочевников Великой степи» в музее провинции Чжэцзян, совместная выставка с Шанхайским музеем художественных коллекций в Алматы, а также мероприятия в Пекине, посвящённые Национальному дню домбры, Дню Абая и 180-летию Жамбыла Жабаева.

Важным направлением сотрудничества стало развитие культурных центров. Казахстанский культурный центр в Пекине уже стал площадкой для знакомства китайской аудитории с культурой нашей страны. До конца года ожидается открытие Китайского культурного центра в Астане.

Концертная программа объединила казахстанских и китайских мастеров искусств. Перед зрителями выступили Медет Шотабаев, Рухия Байдукенова, танцевальный ансамбль «Бірлік», ансамбль домбристов Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой, а также солисты Театра песни и танца города Нинбо Чжао Лу и Сюй Юнцзя.

Особое место в программе заняла история дружбы казахского композитора Бахытжана Байкадамова и выдающегося китайского композитора Сянь Синхая. Их творческая связь стала примером искренней человеческой поддержки и духовной близости представителей двух народов. Этой истории были посвящены хореографическая постановка и фотовыставка, ещё раз подчеркнувшие, что искусство является универсальным языком, объединяющим людей и культуры.

Гости также ознакомились с образцами китайского традиционного искусства и ремёсел, включая фарфор Нинбо, декоративные фонари и плетёные колокольчики.

Отметим, перекрестный Год культуры Казахстана и Китая открылся 31 марта 2026 года торжественным гала-концертом в Пекине.

Мероприятие организовано Министерством культуры и информации Республики Казахстан совместно с Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики.