Культура
В Астане показали находки итальянских археологов за 20 лет раскопок в Казахстане
Ботагоз Балтабаева
Результаты 20-летних итальянских археологических исследований в Казахстане были представлены сегодня в Национальном музее РК, сообщает Kazpravda.kz.

Украшение конского снаряжения в виде головы ушастого грифона с хохолком, подвеска в виде сказочной птицы Самрук с расправленными крыльями, псалий с изображением головы архара, бляха в виде оленя и двух голов лосей – все эти археологические находки были обнаружены на территории Казахского Алтая в могильнике Берел итальянскими археологами. 



На протяжении 20 лет археологи из известного в Европе фонда Лигабуе проводят в Казахстане раскопки. Найденные экспонаты относятся к раннему железному веку (IV–III века до нашей эры), говорят эксперты. Первые исследования начались с южного Алтая при раскопках кургана Сакского периода. Самым важным открытием стало обнаружение ледяного могильного холма в долине Берел в восточном Казахстане, на границе с Китаем и Монголией. Это место оказалось подлинной сокровищницей находок и научных данных.

За три года вновь увидели свет более двух тысяч предметов из дерева, покрытых золотом и украшенных драгоценными вышитыми камнями. Кроме того, на юге Казахстана в "Долине Семиречья" детально были исследованы три археологических памятника Каспан, Аску и Шубар. Серьезное исследовательское дело одними раскопками не закончилось, в течение многих лет в алматинской лаборатории "Остров Крым" при сотрудничестве с "Научно-исследовательским центром истории и археологии "Бегазы-Тасмола", которым руководил Арман Бейсенов, проходила реставрация найденных экспонатов.

"В 1997 году фонд Лигабуе впервые приехал в Казахстан, и тут же было такое везение: открытие знаменитых Берельских курганов в казахском Алтае. Раскопки велись под руководством профессора Самашева тогда. Эта работа потом продолжалась многие-многие годы, в том числе извлеченные в мерзлоте находки органики, в том числе трупы лошадей, например, прекрасно сохранившиеся. Мы говорим о великолепных находках древности, о памятниках наших предков, и это тем более прекрасно, что европейцы, в частности город Венеция, Солнечная Италия, интересуются нашими памятниками. Как говорится, как могут, внести свою лепту", – сказал в интервью корреспонденту Kazpravda.kz заведующий отделением института археологии имени А. Маргулана Арман Бейсенов.


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Инти Лигабуе – сын основателя Фонда Джанкарло Лигабуе 

Фонд Лигабуе на протяжении этих долгих лет возглавлял Джанкарло Лигабуе. В прошлом году итальянского палеонтолога, ученого, политика и бизнесмена не стало. Его дело продолжил сын Инти Лигабуе. Сегодня он приехал в Казахстан, чтобы продемонстрировать результаты масштабного труда отца.

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Украшение конского снаряжения в виде головы ушастого грифона. Могильник Берел. Казахский Алтай. IV–III вв. до н.э.

"У меня есть несколько связей с Казахстаном. Это, с одной стороны, мое рабочее отношение, связанное с моим бизнесом, и второе, конечно же, это моя персональная связь. Больше 20 лет фонд Лигабуе, руководителем которого был мой отец, ведет работу именно в Казахстане. Мой отец был знаком со многими казахстанскими исследователями и со многими из них дружил. В глазах моего отца я видел эту теплую связь, любовь и интерес к культуре вашего народа".

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Подвеска в виде птицы Самрук с расправленными крыльями. Могильник Берел. Казахский Алтай. IV–III вв. до н.э.

Приемник Джанкарло Инти Лигабуе назвал основную свою задачу – усилить сотрудничество между Казахстаном и Италией, а также продолжить археологические исследования.

Также в ходе семинара посетителям продемонстрировали двухминутный фильм, в котором показан первый этап производимых работ в долине Берел.

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