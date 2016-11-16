В Астане появилась улица имени Николы Теслы

Общество
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Азамат Сыздыкбаев
Одна из столичных улиц теперь носит имя известного сербского ученого Николы Теслы, передает Kazpravda.kz.

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Улица находится в районе коттеджного городка Family village. Принимая участие в церемонии открытия, Премьер-министр Сербии Александр Вучич выразил надежду, что данный шаг послужит укреплением казахстанско-сербских отношений, и напомнил, что в этом году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приезжал в Белград на открытие памятника известному казахскому поэту Жамбылу Жабаеву.

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"Для меня большая честь присутствовать на историческом событии для жителей Астаны и граждан Сербии. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время своего первого официального визита в Сербию лично открыл памятник поэту-акыну Жамбылу Жабаеву. Сегодня подошел момент для того, чтобы я с большой гордостью открыл в Астане улицу, названную в честь одного из самых уважаемых и известных сербов, как в самой Сербии, так и за ее пределами. Я хочу от имени правительства Сербии и от всего сербского народа выразить признательность руководству Казахстана, и особенно Президенту Нурсултану Назарбаеву", – сказал Вучич. 

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Исекешев, в свою очередь, подчеркнул, что открытие улицы имени Николы Теслы – это один из символов дружбы наших народов.

"Недавно, в ходе визита нашего Президента в Сербию, был открыт памятник Жамбылу Жабаеву, а также принято решение о присвоении одной из улиц Белграда названия "Казахстан". Сегодня одной из столичных улиц присвоено имя известного сербского ученого Николы Теслы. Хотел бы отметить, что здесь проходит  один из центральных проспектов Астаны, на котором будет проходить выставка ЭКСПО-2017",  – сказал Исекешев.

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Присвоение одной из столичных улиц имени Теслы стало не единственным мероприятием, направленным на укрепление казахстанско-сербских отношений.

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Между акимом Астаны Асетом Исекешевым и мэром Белграда Синишой Мали подписан Протокол о намерениях. Документ нацелен на развитие международных и межрегиональных внешнеэкономических связей , торгово-экономического и культурного сотрудничества.

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