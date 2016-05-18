В Астане предлагают открыть штаб-квартиру Комитета по развитию транскаспийского маршрута

Президент АО "НК "Қазақстан темір жолы" Аскар Мамин переизбран председателем Координационного комитета по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
Процедура переизбрания состоялось на совещании комитета, прошедшего в рамках 64-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества. Вместе с тем для повышения эффективности и координации развития перевозок по маршруту ТМТМ, а также деятельности Комитета в целом предложено организовать постоянный офис Координационного комитета по развитию ТМТМ со штаб-квартирой в Астане.
В своем выступлении Мамин отметил важность развития конкурентоспособности ТМТМ, становление маршрута как одного из важнейших транспортных коридоров Евразии.
"За время существования данной структуры, с февраля 2014 года проведена значительная работа по выстраиванию эффективной тарифной политики, внедрению единой технологии перевозки грузов, созданию совместного интегрированного логистического продукта Nomad Express, запущены первые транзитные контейнерные поезда, создан Международный транскаспийский транспортный консорциум. Увеличилось количество стран – участников транскаспийского коридора. Сегодня в комитете представлены железнодорожные, морские, портовые администрации, логистические компании из семи стран: Казахстана, Китая, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Румынии", – подчеркнул Мамин.
В ходе заседания обсуждены вопросы установления конкурентоспособных ставок по ТМТМ, касающихся контейнерных, вагонных, контрейлерных перевозок, утвержден план работы Международного транскаспийского транспортного консорциума.
Данный маршрут пролегает из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу.
ТМТМ располагает большими возможностями и потенциалом для развития контейнерных перевозок, способствует росту торговли на евразийском континенте.