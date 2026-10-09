В Астане представили мюзикл «Роза Бағланова»

Культура

Постановка охватывает основные этапы жизни певицы, отражая её творческий путь и становление как одной из выдающихся исполнительниц казахской сцены

Фото: Минкультуры

На сцене концертного зала «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся показ мюзикла «Роза Бағланова» Государственного театра «Astana Musical», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Постановка охватывает основные этапы жизни певицы, отражая её творческий путь и становление как одной из выдающихся исполнительниц казахской сцены.

История артистки представлена через музыкальные номера, драматические сцены и песни той эпохи. Мюзикл удостоен двух наград XVII Международного фестиваля мюзиклов в южнокорейском городе Тэгу – «Лучший иностранный мюзикл» и «Лучший женский образ».

Режиссёр-постановщик спектакля – художественный руководитель театра «Astana Musical» Еслям Нуртазин, композитор – заслуженный деятель Казахстана Артур Оренбургский.

#культура #Роза Багланова #постановка

Популярное

Все
Бозок объединяет тюркский мир
Нейросети на страже порядка
Тренды зернового рынка
На сцене – молодость
Спасатель стал рекордсменом Книги рекордов Казахстана
Кулинарная философия
К новому и необычному
Это нежное и притягательное слово «айналайын»
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическое значение транспортного коридора «Север – Юг»
В Алматы открылась выставка произведений Третьяковской галереи
Мечтай и твори
Первый полностью сгенерированный ИИ фильм выйдет в прокат
Улыбнись и попробуй заговорить
Софья Самоделкина стала третьей на Мемориале Дениса Тена
Баянаул за пределами пляжа
Сезон фотоохоты длится круглый год
Медальная арифметика с золотым дефицитом
Нас этому не учили
Пять жемчужин Аулиеатинской земли
Аутизм – не приговор, а особенность развития
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Серебряное трио Казахстана
Электронные доказательства: баланс и эффективность
От новых дорог до цифровых маршрутов
Зерновая отдача превысила прогнозы
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
День учителя отмечают в Казахстане
Глобальные вызовы и поиск решений
Приступили к приемке свеклы
Султан Омана совершит двухдневный государственный визит в Казахстан
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Школьники запустили свой спутник на ракете SpaceX
Дефицит пастбищ снижается
Климат — не помеха: как агротехнологии меняют сельское хозяйство Кашгара
Состоялось бюро Курултая
Свыше семи тысяч тонн продукции представили на ярмарках «Дала дәмі»
Вице-Президент Ерлан Карин встретился с делегацией Ватикана
В Астане открылся Art Qurultay
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады

Читайте также

Когда история взлетает с холста
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестиваля…
Более 300 новых объектов культуры: как изменилась культурна…
В Казахстане появятся новые госнаграды в сфере культуры и и…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]