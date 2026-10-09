В Астане представили мюзикл «Роза Бағланова»

Постановка охватывает основные этапы жизни певицы, отражая её творческий путь и становление как одной из выдающихся исполнительниц казахской сцены

Фото: Минкультуры

На сцене концертного зала «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся показ мюзикла «Роза Бағланова» Государственного театра «Astana Musical», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Постановка охватывает основные этапы жизни певицы, отражая её творческий путь и становление как одной из выдающихся исполнительниц казахской сцены.

История артистки представлена через музыкальные номера, драматические сцены и песни той эпохи. Мюзикл удостоен двух наград XVII Международного фестиваля мюзиклов в южнокорейском городе Тэгу – «Лучший иностранный мюзикл» и «Лучший женский образ».

Режиссёр-постановщик спектакля – художественный руководитель театра «Astana Musical» Еслям Нуртазин, композитор – заслуженный деятель Казахстана Артур Оренбургский.