В Астане представили уникальный для ЦА комплекс лечения онкозаболеваний

Современная технология позволяет точнее воздействовать на опухоль и снижать лучевую нагрузку на здоровые ткани

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В Астане зарубежным специалистам представили первый в Центральной Азии комплекс протонной терапии, предназначенный для высокоточного лечения онкологических заболеваний. С возможностями Национального научного онкологического центра ознакомились представители министерств здравоохранения России, Кыргызстана и Узбекистана, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, международная делегация посетила онкологический центр в рамках конгресса «Эффективность первичной медико-санитарной помощи в здоровье сообщества и цифровом пространстве».

Гостям продемонстрировали современное медицинское оборудование, используемое для выявления и лечения злокачественных новообразований. Особое внимание специалисты уделили Центру радиационных технологий, где применяются методы лучевой терапии и ядерной медицины.

Одной из главных тем визита стала протонная терапия. В отличие от традиционного облучения, эта технология позволяет точнее направлять дозу излучения на опухоль, снижая воздействие на окружающие здоровые ткани.

«Особое внимание уделили Центру радиационных технологий, где применяются современные методы лучевой терапии и ядерной медицины. Участники делегации ознакомились с комплексом протонной терапии — технологией, позволяющей точно воздействовать на опухоль и снижать лучевую нагрузку на окружающие здоровые ткани. Также гостям продемонстрировали системы ПЭТ/КТ и ПЭТ/МРТ, которые помогают врачам выявлять опухоли, оценивать распространённость заболевания и планировать лечение», — сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Зарубежным экспертам также показали диагностические системы ПЭТ/КТ и ПЭТ/МРТ. Эти технологии позволяют получать подробную информацию о расположении опухолей, оценивать степень распространения заболевания и выбирать тактику лечения.

Во время встречи специалисты Казахстана, России, Кыргызстана и Узбекистана обменялись опытом в области онкологии. Участники обсудили внедрение современных методов диагностики и лечения, а также вопросы подготовки медицинских кадров.