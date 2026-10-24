В Астане пресекли схему выдачи водительских прав без сдачи экзаменов

Закон и Порядок

Участникам группы вменяют создание организованной преступной группы и незаконное изменение информации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане завершили расследование уголовного дела о незаконной выдаче водительских удостоверений. По данным следствия, в 2025 году участники организованной группы помогли 74 гражданам получить права без надлежащей сдачи экзаменов, передает Kazpravda.kz.

Расследование проводил столичный департамент КНБ при координации прокуратуры города. Как установили следователи, в преступную группу входили сотрудники спецЦОНа и посредники, которых называют «помогайками».

Участники схемы распределили между собой обязанности. Посредники находились возле здания спецЦОНа и подсказывали кандидатам в водители ответы на вопросы теоретического экзамена.

В свою очередь сотрудники центра вносили в информационную систему ложные сведения об успешной сдаче практического экзамена. Таким образом, водительские удостоверения выдавались людям, которые не прошли установленную процедуру проверки знаний и навыков вождения.

«За 2025 год по этой мошеннической схеме водительские права незаконно получили 74 человека. Действия подозреваемых квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса - статье 262 - создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) и статье 206 - неправомерное уничтожение или модификация информации», - сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным надзорного органа, шесть фигурантов дела заключены под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде, еще один - под домашним арестом.

Кроме того, прекращено действие водительских удостоверений всех 74 человек, получивших их незаконным путем.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Генеральная прокуратура #спецЦОН #водительские права

Популярное

Все
С опорой на общие нравственные ценности
За созидательный труд и профессионализм
Признание больших заслуг
Для продовольственной безопасности
Отмечен вклад в развитие страны
Долгожданное новоселье
Приблизить обучение к требованиям производства
Книга как повод остановиться
Медицина ближе к дому
В Таразе появится тутовый сад
Мировая элита борьбы – в Астане
История в объективе
Центр творчества, единства и согласия
«Корифей» представлен читателям Азербайджана
Конституционные ценности в образовании, науке и общественной жизни
Родной стране посвящается
Мелодии Сарыарки звучали в Нью-Дели
К народным истокам
Взгляд через призму истории
Право на собственный путь
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Массовые протесты во Франции и Италии переросли в беспорядки и погромы
Токаев и Хун Манет обсудили сотрудничество в сфере ИИ и торговли
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Праздник, который объединяет
80 лет казахстанской науки: в Казахстане отметили юбилей Национальной академии
Как «Кайрат» увез ничью из Риги
Завтра День работников лесного хозяйства
Обеспечить безопасность информационного пространства
С улыбкой по миру
ОДКБ, СНГ и ШОС обсудили совместные меры против угроз безопасности
Казахстанцам открыли доступ к медицинским функциям устройств Apple и Samsung
Основа реформ – конституционные ценности
Безопасный Интернет – общая ответственность
Возвращается в строй Таразский сахарный завод
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира

Читайте также

Коммунальщики заставляли бизнес проходить лишние процедуры …
Как подготовить автомобиль к зиме: рекомендации МЧС
Под Балхашем пресекли нелегальную добычу железной и марганц…
Крупную партию рогов сайги пытались вывезти из Казахстана в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]