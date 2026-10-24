В Астане пресекли схему выдачи водительских прав без сдачи экзаменов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане завершили расследование уголовного дела о незаконной выдаче водительских удостоверений. По данным следствия, в 2025 году участники организованной группы помогли 74 гражданам получить права без надлежащей сдачи экзаменов, передает Kazpravda.kz.

Расследование проводил столичный департамент КНБ при координации прокуратуры города. Как установили следователи, в преступную группу входили сотрудники спецЦОНа и посредники, которых называют «помогайками».

Участники схемы распределили между собой обязанности. Посредники находились возле здания спецЦОНа и подсказывали кандидатам в водители ответы на вопросы теоретического экзамена.

В свою очередь сотрудники центра вносили в информационную систему ложные сведения об успешной сдаче практического экзамена. Таким образом, водительские удостоверения выдавались людям, которые не прошли установленную процедуру проверки знаний и навыков вождения.

«За 2025 год по этой мошеннической схеме водительские права незаконно получили 74 человека. Действия подозреваемых квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса - статье 262 - создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) и статье 206 - неправомерное уничтожение или модификация информации», - сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным надзорного органа, шесть фигурантов дела заключены под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде, еще один - под домашним арестом.

Кроме того, прекращено действие водительских удостоверений всех 74 человек, получивших их незаконным путем.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.