Спорт
В Астане презентовали талисман и медали женского чемпионата мира по боксу
В Астане за 50 дней до старта чемпионата мира по боксу среди женщин состоялась презентация официального талисмана и медалей турнира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт kfb.kz.

Их болельщикам представили бронзовый призер Олимпиады-2012 Марина Вольнова и член национальной женской сборной команды по боксу, шестикратная чемпионка Казахстана Дина Жоламан.

"Я уверена в удаче наших девушек. Шансы есть у всех. Конечно, многое зависит от жеребьевки. Но, я думаю, с кем бы им не выпало биться, все будет хорошо и они завоюют призовые места", – сказала посол чемпионата Марина Вольнова.

56fbe2985cfd31459348120.JPG

Приветствовать и поддерживать женщин-боксеров в Астане будет белка Майя – дружелюбное и грациозное создание в боксерских перчатках. Ее главная задача – проявить гостеприимство и сделать так, чтобы спортсменки из разных стран в столице Казахстана чувствовали себя как дома и ни при каких обстоятельствах не теряли боевого духа. Быстрая, как молния, и изящная Майя олицетворяет красоту и скорость женского бокса и намерена стать главной болельщицей на чемпионате.

56fbe266ad7541459348070.JPG

Эскизы медалей разработаны казахстанскими дизайнерами. Каждая медаль весит около 110 граммов. Диск диаметром 8 сантиметров и толщиной 4 миллиметра украшен сквозными фигурными прорезями. Медали, предназначенные спортсменкам, завоевавшим первые места, покрыты сплавом, в составе которого содержится настоящее золото.

В дизайне наград использовались традиционные казахские зооморфные узоры. В древности вещи, украшенные подобным орнаментом, использовали как талисман, который приносил силу и удачу своему обладателю.

56fbe2866d4861459348102.JPG

На лицевой стороне – логотип чемпионата, выполненный из цветной итальянской эмали, девушка в боксерских перчатках. Ее окружают линии, символизирующие лучи славы и звезды. Из цветной эмали также выполнена надпись на медали "AIBA Women’s WorldBoxing Championships Astana 2016". На оборотной стороне – логотипы AIBA и Казахстанской федерации бокса. На ленту, также украшенную казахским орнаментом и выполненную в традиционных "боксерских цветах" – красном и синем, нанесены надписи "AIBAWomen’s World BoxingChampionships" и "Astana 2016".

Чемпионат откроется в Астане 19 мая и продлится до 27 мая. Он будет проходить в комплексе "Барыс Арена", и в нем примут участие 294 спортсменки из 67 стран.

Популярное

Все
Наркомания заметно помолодела в Казахстане. В чем причина?
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
Новые возможности древнего Саурана
Почему многие хотят, но никак не могут выучить казахский язык?
Играет Катя на домбре
Ни шагу назад!
Выявлять и предупреждать
Служба в правоохранительных органах – огромная ответственность перед страной и народом
Банные традиции Казахстана: как работали "центры деловых встреч" Средневековья
Сражения под сенью «Байтерека»
Предотвратить вывод капитала
Два в одном
Тренд на хозяйственность
Право на помощь
Медиаизмерения в новой реальности
Высшие ценности государства
Делиться прибылью с народом
Настоящие парни
Без халтуры
Почему судья не должен бояться принимать решения – интервью со специалистом
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Хирург Борис Цхай видел чудеса выздоровления своих пациентов
Сколько стоит поселиться на побережье Бухтарминского водохранилища
Тяжкий груз сирийской войны
Что такое роллер-спорт и почему он набирает популярность в Алматы
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Есть проблема? Обращайтесь в СЭС!
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан

Читайте также

Спорт
Неожиданным исходом завершился бой абсолютного нокаутера из…
Спорт
В UFC официально объявили о следующем бое Марии Агаповой
Спорт
"Деньги мы не просили" – в Федерации шахмат опровергли заяв…
Президент , Спорт
Касым-Жомарт Токаев принял Даулета Турлыханова

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]