В Астане презентовали талисман и медали женского чемпионата мира по боксу
В Астане за 50 дней до старта чемпионата мира по боксу среди женщин состоялась презентация официального талисмана и медалей турнира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт kfb.kz.
Их болельщикам представили бронзовый призер Олимпиады-2012 Марина Вольнова и член национальной женской сборной команды по боксу, шестикратная чемпионка Казахстана Дина Жоламан.
"Я уверена в удаче наших девушек. Шансы есть у всех. Конечно, многое зависит от жеребьевки. Но, я думаю, с кем бы им не выпало биться, все будет хорошо и они завоюют призовые места", – сказала посол чемпионата Марина Вольнова.
Приветствовать и поддерживать женщин-боксеров в Астане будет белка Майя – дружелюбное и грациозное создание в боксерских перчатках. Ее главная задача – проявить гостеприимство и сделать так, чтобы спортсменки из разных стран в столице Казахстана чувствовали себя как дома и ни при каких обстоятельствах не теряли боевого духа. Быстрая, как молния, и изящная Майя олицетворяет красоту и скорость женского бокса и намерена стать главной болельщицей на чемпионате.
Эскизы медалей разработаны казахстанскими дизайнерами. Каждая медаль весит около 110 граммов. Диск диаметром 8 сантиметров и толщиной 4 миллиметра украшен сквозными фигурными прорезями. Медали, предназначенные спортсменкам, завоевавшим первые места, покрыты сплавом, в составе которого содержится настоящее золото.
В дизайне наград использовались традиционные казахские зооморфные узоры. В древности вещи, украшенные подобным орнаментом, использовали как талисман, который приносил силу и удачу своему обладателю.
На лицевой стороне – логотип чемпионата, выполненный из цветной итальянской эмали, девушка в боксерских перчатках. Ее окружают линии, символизирующие лучи славы и звезды. Из цветной эмали также выполнена надпись на медали "AIBA Women’s WorldBoxing Championships Astana 2016". На оборотной стороне – логотипы AIBA и Казахстанской федерации бокса. На ленту, также украшенную казахским орнаментом и выполненную в традиционных "боксерских цветах" – красном и синем, нанесены надписи "AIBAWomen’s World BoxingChampionships" и "Astana 2016".
Чемпионат откроется в Астане 19 мая и продлится до 27 мая. Он будет проходить в комплексе "Барыс Арена", и в нем примут участие 294 спортсменки из 67 стран.