Общество В Астане презентована первая энциклопедия по астрономии на казахском языке Максут ИРЖАНОВ

Перед собравшимися во Дворце школьников выступили первый казахстанский космонавт Токтар Аубакиров, автор-составитель энциклопедии, писатель Жунис Сахиев и представители издательства "Фолиант". Представляя книгу, Т. Аубакиров заметил, что с давних времен думы человека были о небе, о звездах, а мечтой человека было обретение крыльев. Сегодня изучена Солнечная система, открыты звезды... Сказка стала явью. Для того, чтобы рассказать обо всем этом, и выпущена замечательная энциклопедия, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Будучи в космосе и увидев звезды вблизи, я понял, что мы во Вселенной не одни, есть и другие галактики и цивилизации. Надеюсь, что многие, прочитав эту книгу, захотят стать космонавтами и астронавтами. Я рад, что такая энциклопедия выпущена в Казахстане", – сказал он.



Автор-составитель Жунис Сахиев отметил, что в хорошо иллюстрированной энциклопедии отражены все направления и достижения современной аст­рономии, даются практические сведения и рекомендации, полезные как начинающему любителю, так и преподавателю, как дополнение к школьному учебнику.



"Мы хотим, чтобы энциклопедия "Астрономия", а также вся серия "Улкен Энциклопедия", которую планирует выпускать наше издательство, нашли своего читателя в каждом уголке нашей Родины. Считаем, что новая книга должна быть в каждой библиотеке, чтобы каждый казахстанец имел возможность приобщиться на родном языке ко всем достижениям научного мира", – говорила редактор издательства "Фолиант" Айгуль Абдрахманова.



В поздравительной телеграмме от руководителя лаборатории физики Луны и планет Астрофизического института им. В. Фесенкова Виктора Тейфеля отмечено: "Если бы это был просто перевод известной книги, то и это был бы гигантский труд. Но составитель Жунис Сахиев представил оригинальное во многом произведение, связанное в определенной степени с историей Казахстана. Астрономия играет немаловажную роль не только в познании окружающего нас мироздания, но и во многих аспектах практической деятельности человека. Поэтому крайне важным и необходимым является просвещение в области истинных астрономических знаний. Теперь большая энциклопедия "Астрономия" на родном казахском языке послужит этому благородному делу", – сказано в телеграмме.