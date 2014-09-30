В Астане продолжают заводить уголовные дела в отношении стройкомпаний
Назымгуль Кумыспаева
В Астане продолжают заводить уголовные дела в отношении строительных компаний, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата города.
"Чтобы предотвратить незаконные действия, результаты Межведомственной комиссии по вопросам долевого участия в жилищном строительстве будут еженедельно публиковаться в СМИ. Стоит отметить, что в отношении ТОО "АльБаракат Компани" и ЖСК "Төленді" департаментом внутренних дел Астаны возбуждены уголовные дела по факту мошенничества", – сообщается на сайте.
В этой связи акимат просит жителей города быть бдительными при оформлении документов на покупку жилья и проверять соответствующие документы на их наличие.
"Вопрос приобретения собственного жилья остается в Астане одним из самых актуальных. Каждый день в столице появляются новостройки, а компании–застройщики предлагают покупателям самые выгодные условия. При приобретении жилья первым делом стоит проявить бдительность, тщательно проверить и взвесить риски, а уже потом принимать решение. Покупателям необходимо знать, что для возведения многоквартирного жилого комплекса застройщик должен иметь следующий перечень необходимых документов: акт выбора и согласования земельного участка, постановление на проектирование, архитектурно–планировочное задание, эскизный проект, утвержденный главным архитектором Астаны, государственная экспертиза рабочего проекта с инженерными сетями и постановление на строительство", – предупреждает акимат.
Кроме этого, в случае реализации жилых площадей в незавершенных объектах застройщику необходимо, кроме вышеназванных документов, предоставить разрешение на привлечение денег дольщиков.