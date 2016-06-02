В Астане проезд в автобусах для школьников стал бесплатным
Ерзат Сергазин
С 1 июня по 31 августа текущего года для детей от 7 до 15 лет проезд на городских и экспресс-маршрутах Астаны будет бесплатным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
В информации указывается, что в мае началась выдача именных транспортных карт учащимся школ города.
"Детям в возрасте от 7 до 15 лет школьная именная транспортная карта выдается бесплатно непосредственно в средних учебных заведениях либо в пункте выдачи именных транспортных карт Astra Plat в присутствии родителей или законных представителей. Дети, не прошедшие фоторегистрацию в 2015 году и не получившие транспортную карту, смогут обратиться в одну из специализированных касс Astra Plat. О местах расположения специализированных касс и пунктов выдачи будет сообщено дополнительно после 20 июня 2016 года", – говорится в распространенном сообщении.
В связи с внедрением электронной системы оплаты проезда Astra Plat данная акция позволит детям привыкнуть к механизму пользования транспортными картами. В течение летнего периода школьники научатся пользоваться транспортными картами в автобусах, а с 1 сентября текущего года им будет предоставлена возможность передвигаться на общественном транспорте с 50%-й скидкой от полной стоимости проезда.
Отметим, что школьники, не получившие именные транспортные карты, могут передвигаться на общественном транспорте столицы без оплаты проезда по предъявлению справки из учебного заведения.