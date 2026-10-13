В Астане проходит 4-е заседание казахско-бельгийского Делового совета

Президент

В своем выступлении Глава государства тепло поприветствовал Короля Филиппа и Королеву Матильду на 4-м заседании казахско-бельгийского Делового совета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что их участие в мероприятии является ярким свидетельством глубокой дружбы и общей решимости вывести двустороннее партнерство на качественно новый уровень. По словам Президента, Бельгия входит в десятку крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. За последние два десятилетия бельгийские компании вложили в нашу экономику более 15 млрд долларов.

– В нашей стране успешно работают свыше 100 бельгийских и совместных предприятий в сферах агропромышленного комплекса, здравоохранения и фармацевтики, передовых технологий и энергетики. В их числе такие ведущие бельгийские компании, как Jan De Nul, Sarens и Ahlers. Отрадно, что растет и объем двусторонней торговли. По итогам восьми месяцев этого года объем торговли между двумя государствами вырос почти на 10%. Вместе с тем я убежден, что нам еще многое предстоит сделать для упрощения торговых процедур и ускорения роста товарооборота, чтобы оправдать ожидания наших народов. На региональном уровне Казахстан выступает крупнейшим торговым партнером Бельгии в Центральной Азии, – заметил Глава государства.

Президент подчеркнул особый вклад Короля Филиппа в расширение двусторонних торгово-экономических связей.

– 16 лет назад Вы возглавили торговую миссию в Казахстан, которая заложила прочную основу для долгосрочного взаимодействия между деловыми кругами наших стран. Ваша неизменная поддержка бельгийского бизнеса сыграла важную роль в развитии партнерства. При этом потенциал нашего взаимодействия далеко не исчерпан, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Одним из ключевых направлений для укрепления сотрудничества Президент назвал транспорт и логистику. Он сообщил, что Казахстан осуществляет масштабные инвестиции в модернизацию железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, морских портов и терминалов вдоль Среднего коридора.

– В этом контексте богатый опыт Бельгии как одного из крупнейших логистических центров Европы представляет для нас особую ценность. Мы рассчитываем на установление практического партнерства портового комплекса Антверпен-Брюгге с портами Актау и Курык на Каспийском море. Это позволит открыть более широкие рынки для металлопродукции, нефтехимической и сельскохозяйственной продукции Казахстана, – сказал он.

Президент назвал развитие искусственного интеллекта и индустрии технологий в качестве ключевых приоритетов для укрепления партнерства.

– Используя возможности искусственного интеллекта и цифровой трансформации, мы ускоряем реализацию таких масштабных инициатив, как AlemAi и Alatau City, призванных сформировать центры нового поколения для развития передовых отраслей промышленности. Сильные позиции Бельгии в области исследований полупроводников открывают новые возможности для совместной работы над проектами и развития партнерства, – заметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание участников на перспективы расширения сотрудничества в энергетике и нефтехимии.

– Казахстан является надежным поставщиком нефти на европейские рынки. В то же время существует значительный потенциал для взаимодействия в сфере возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности, декарбонизации промышленности и производства водорода. Приглашаю бельгийские компании к реализации совместных проектов в области глубокой переработки сырья, химической промышленности и производства полимерной продукции с высокой добавленной стоимостью, – предложил Президент.

Далее в выступлении было отмечено, что энергетический переход и развитие цифровой экономики открывают широкие возможности для промышленной кооперации в сфере критически важных минералов. Глава государства приветствовал проведение Казахско-бельгийского круглого стола по критически важным минералам в рамках государственного визита Короля Филиппа.

– Наша страна уже производит 21 из 34 видов сырья, которые считаются критически важными для европейской промышленности, а также поставляет в Бельгию титан и молибденовую продукцию. Объединив наш ресурсный потенциал с бельгийскими инвестициями, технологиями и экспертными компетенциями, мы можем сформировать стратегическое партнерство в этой исключительно важной сфере. Рассчитываю, что практическим результатом сегодняшнего мероприятия станут конкретные инвестиционные и технологические проекты. Наша цель – развивать отечественную перерабатывающую промышленность и наращивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Партнерство компании John Cockerill с Qarmet по созданию новых мощностей для оцинковки и нанесения защитных покрытий является реальным примером нашего промышленного сотрудничества. Мы также приветствуем участие бельгийских партнеров в геологоразведке, глубокой переработке сырья и металлов, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане уделяется особое внимание повышению производительности, расширению переработки сельскохозяйственной продукции, а также эффективному использованию водных и земельных ресурсов. Эти сферы открывают возможности для совместных проектов. Наряду с этим Глава государства считает важным укреплять партнерство в медицине и фармацевтике.

– Мы приветствуем сотрудничество с компанией IBA, направленное на расширение доступа к протонной терапии в Казахстане. Совместные программы подготовки профильных специалистов и проведения клинических исследований позволят укрепить наши компетенции в области передовых методов лечения онкологических заболеваний. Приглашаем бельгийские фармацевтические компании наладить производство в Казахстане, – сказал Президент.

Глава государства также подчеркнул, что Казахстан заинтересован в привлечении умных и предприимчивых людей, готовых к совместной работе с нашими гражданами.

– Чем больше таких людей будет приезжать в нашу страну, тем лучше для всех нас, поскольку это способствует укреплению как межличностных, так и профессиональных контактов. В Казахстане такое взаимодействие высоко ценится. Как Президент Казахстана я прежде всего ценю интеллектуальные способности людей, которые приезжают в нашу страну, а не их этническую принадлежность, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Далее Глава государства остановился на системных мерах по улучшению инвестиционного климата, укреплению законности, защите честной конкуренции и поддержанию прямого диалога с инвесторами.

– Согласно оценкам международных исследовательских и рейтинговых агентств, недавно Казахстан занял 34-е место среди самых влиятельных государств мира. Помимо достижения макроэкономических результатов, наша страна добилась заметного прогресса во многих других сферах, включая социальную защиту, инновационную политику, цифровизацию и развитие ИИ, внешнюю политику, науку и образование, утверждение принципа верховенства закона, охрану окружающей среды и развитие экологической культуры, поддержку волонтерского движения и, что особенно важно, защиту прав и свобод человека. Все эти принципы закреплены в новой Конституции, им должны быть привержены все граждане нашей страны, включая меня – Президента. Наш девиз – «единство в многообразии». Руководствуясь этим принципом и стремясь обеспечить стабильность и мир в Казахстане, мы создали благоприятный и открытый деловой климат для всех иностранных компаний, в том числе из Бельгии, – отметил Президент.

Король Филипп в своем выступлении подчеркнул, что Брюссель и Астана обладают всеми необходимыми предпосылками для укрепления связей между Европой и Центральной Азией.

– Бельгия, расположенная в самом сердце Европейского Союза, служит воротами на европейский рынок и обладает значительным опытом в сфере технологий, инноваций, чистой энергетики, логистики и международной торговли. Казахстан, в свою очередь, является важнейшим связующим звеном на евразийском пространстве. Благодаря своему уникальному географическому положению и значительным природным ресурсам он превратился в региональный центр торговли, инвестиций и развития зеленой экономики, заняв особое место в мировой экономике. Все это создает естественную основу для взаимодополняющего сотрудничества, – заявил он.

Обращаясь к представителям бизнеса двух стран, Король бельгийцев призвал их активизировать сотрудничество в таких перспективных сферах, как энергетика, критически важные минералы, транспорт и логистика, финансы и туризм.

– Бельгию и Казахстан разделяет значительное географическое расстояние, однако по уровню амбиций, прагматичному подходу и решимости мы удивительно близки, – резюмировал Король Филипп.

#президент #Бельгия #Деловой совет

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