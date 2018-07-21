В Астане проходит гражданская панихида по Денису Тену

Общество
2461
Жанат Тукпиев
Фото ©Kazpravda.kz и из социальных сетей
На прощание с Денисом Теном в Астане пришли тысячи людей, передает корреспондент Kazpravda.kz.

На Барыс Арене в Астане прошла гражданская панихида по знаменитому фигуристу Денису Тену, который умер от ножевых ранений 19 июля в больнице Алматы.





У входа в здание, где установлен портрет спортсмена, лежат алые гвоздики и белые розы. Прощание с Денисом началось с минуты молчания.












Проститься со  спортсменом пришли тысячи людей, в том числе посол Республики Корея в Республике Казахстан Ким Дэ Сик, посол Японии в Республике Казахстан Итиро Кавабата, министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, а также его коллеги-спортсмены, среди которых Данияр Елеусинов, Денис Кузин, Бейбут Шуменов и Екатерина Айдова.





"К сожалению, Дениса нам не вернуть. Он стал настоящим народным любимцем, не только своими высшими спортивными достижениями, но и прежде всего человеческими качествами. Он был простым, добрым, добродушным человеком с открытым сердцем и душой. Скорбит Алматы, скорбит Астана, скорбит весь Казахстан, скорбит весь мир! Пусть земля тебе будет пухом! Прости, что мы не смогли тебя сберечь", – сказал телеведущий Диас Ахметшарип.



"Он был примером и ярчайшей звездой спорта", – отметил заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев.



"Не знаю, как передать боль и утрату... Мы все знаем, что Денис Тен является потомком великого борца за независимость Кореи. Мы навсегда запомним величайшего спортсмена и национального героя. От лица Правительства Республики Корея приношу свои глубокие соболезнования семье Дениса Тена и народу Казахстана", – сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в РК Ким Дэ Сик.



"Прощай и прости, Денис!" – сказал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.



"Выражаю соболезнования родным и близким. Пусть земля будет тебе пухом, Денис", – такими словами простился с другом и коллегой олимпийский чемпион Данияр Елеусинов.

В последний путь звезду мирового спорта проводили аплодисментами.









Казахстанский фигурист Денис Тен был ранен 19 июля днем в Алматы при попытке помешать ворам снять зеркала с его автомобиля. Спустя несколько часов он скончался в больнице.

Денис Тен был одним из самых известных спортсменов Казахстана. Он бронзовый призер Олимпиады в Сочи, обладатель серебряной медали чемпионата мира – 2013, чемпион Азиатских игр, Универсиады, многократный чемпион Казахстана.



Популярное

Все
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
«Субботник» для отвода глаз
Кража невест: традиция или преступление?
Экстремальная атлетика
Ну и верблюд этот воробей!
Общество в ответе за жизнь каждого ребенка
За их языком не поспеешь и босиком!
Такому не учат на курсах
Тело еще одного погибшего нашли в шахте "Казахстанская"
Стала известна личность погибшего при пожаре на шахте "Казахстанская"
Студентам, магистрантам и докторантам повысят стипендии с сентября в Казахстане
У ремонтировавших трассу дорожников угнали технику в Жетысу
11 пострадавших шахтеров АрселорМиттал Темиртау находятся в медучреждениях
Правдивый портрет времени
2 человека погибли в огненном ДТП в Северном Казахстане
Пожар на шахте
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы
Судью из Тараза подозревают в получении крупной взятки
Упал в гостях в септик и погиб мужчина в Акмолинской области
Любил всем сердцем
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители
Первый казахстанский контейнерный терминал появится в грузинском порту Поти
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Актуальные вопросы обсуждены с участием премьер-министра в Жамбылской области
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
Групповое избиение подростками школьника в Павлодаре: дело переквалифицировали на более тяжкую статью
Аграриям Жамбылской области возместят потери из-за засухи – Смаилов
Премьер обозначил главную проблему Тараза
26 тысяч лиц с инвалидностью проживали в Туркестанской области только на бумаге
Мобильный Интернет обещают казахстанским селам с населением менее 250 человек
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
В Жетысуской области затопило несколько поселков (видео)
Казахстанцев предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
Район Алматы окутан черным дымом из-за пожара на складе
Известный историк и краевед из Кызылординской области рассказал об истории раритета, принадлежавшего Абаю
Мастер боевых миниатюр
Гульзифе Абилевой удалось «уйти» на скандинавских палках от серьезной болезни, и теперь она обучает этому виду спорта других
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня

Читайте также

Список недобросовестных застройщиков обновил акимат Астаны
Решение "туалетного" вопроса предложили в Алматы
13 тысяч метров трубопровода украли у государства в Жезказг…
Судью из Тараза подозревают в получении крупной взятки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]