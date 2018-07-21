В Астане проходит гражданская панихида по Денису Тену

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На прощание с Денисом Теном в Астане пришли тысячи людей, передает корреспондент Kazpravda.kz
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На Барыс Арене в Астане прошла гражданская панихида по знаменитому фигуристу Денису Тену, который умер от ножевых ранений 19 июля в больнице Алматы.
У входа в здание, где установлен портрет спортсмена, лежат алые гвоздики и белые розы. Прощание с Денисом началось с минуты молчания.
Проститься со спортсменом пришли тысячи людей, в том числе посол Республики Корея в Республике Казахстан Ким Дэ Сик, посол Японии в Республике Казахстан Итиро Кавабата, министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, а также его коллеги-спортсмены, среди которых Данияр Елеусинов, Денис Кузин, Бейбут Шуменов и Екатерина Айдова.
"К сожалению, Дениса нам не вернуть. Он стал настоящим народным любимцем, не только своими высшими спортивными достижениями, но и прежде всего человеческими качествами. Он был простым, добрым, добродушным человеком с открытым сердцем и душой. Скорбит Алматы, скорбит Астана, скорбит весь Казахстан, скорбит весь мир! Пусть земля тебе будет пухом! Прости, что мы не смогли тебя сберечь", – сказал телеведущий Диас Ахметшарип.
"Он был примером и ярчайшей звездой спорта", – отметил заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев.
"Не знаю, как передать боль и утрату... Мы все знаем, что Денис Тен является потомком великого борца за независимость Кореи. Мы навсегда запомним величайшего спортсмена и национального героя. От лица Правительства Республики Корея приношу свои глубокие соболезнования семье Дениса Тена и народу Казахстана", – сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в РК Ким Дэ Сик.
"Прощай и прости, Денис!" – сказал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.
"Выражаю соболезнования родным и близким. Пусть земля будет тебе пухом, Денис", – такими словами простился с другом и коллегой олимпийский чемпион Данияр Елеусинов.
В последний путь звезду мирового спорта проводили аплодисментами.
Казахстанский фигурист Денис Тен был ранен 19 июля днем в Алматы при попытке помешать ворам снять зеркала с его автомобиля. Спустя несколько часов он скончался в больнице.
Денис Тен был одним из самых известных спортсменов Казахстана. Он бронзовый призер Олимпиады в Сочи, обладатель серебряной медали чемпионата мира – 2013, чемпион Азиатских игр, Универсиады, многократный чемпион Казахстана.