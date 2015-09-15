В Астане проходит международный турнир по рукопашному бою среди военнослужащих

Спорт
Айдар Утешев
Фото ©Kazpravda.kz
В Астане с 14 по 16 сентября проходит международный турнир по рукопашному бою среди команд силовых структур страны, посвященный празднованию 550-летию Казахского ханства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Соревнования проводятся на Кубок главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан.

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"Я с огромным чувством удовлетворения приветствую вас на Международном турнире по рукопашному бою, посвященному 550-летию Казахского ханства. Выражаю огромную благодарность нашим друзьям из Российской Федерации и Кыргызской Республики, которые прибыли на наши соревнования. Только воин, сильный физическим духом, может быть удостоен быть защитником своего Отечества. Я желаю всем вам спортивной удачи", – отметил главнокомандующий Национальной гвардией РК Руслан Жаксылыков.

Он поприветствовал участников и от имени министра внутренних дел РК генерал-полковника Касымова.

"Данный турнир мы проводим в международном составе второй раз, в республиканском – в четвертый. Идея зародилась 14 лет назад на базе воинской части 6506 в Шымкенте. То соревнование было посвящено памяти 17 воинов, погибших на таджикско-афганском участке границы", – рассказал об истоках соревнований начальник службы физической подготовки и спорта Национальной гвардии РК полковник Жанболат Ахметов.

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Он добавил, что в международном турнире принимают участие более 20 сборных команд: "На данный турнир прибыло более 25 команд из всех регионов Казахстана, со всех силовых структур и 2 команды зарубежья – команда из Новосибирска и команда Национальной гвардии Кыргызской Республики".

Вместе с другими титулованными атлетами от нашей страны выступят такие борцы, как чемпион мира по рукопашному бою Айбек Хырыхбай, чемпион Азии по кикбоксингу Медет Саметаев, чемпион турнира по кикбоксингу "Кызылжар" Алкен Тулегенов и другие сильнейшие спортсмены республики.

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Победители будут определены по командным местам и в личном первенстве.

Церемония награждения пройдет 16 сентября в 13.00 .

Организаторами являются Национальная гвардия РК и Всеказахстанская Ассоциация рукопашного боя.

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