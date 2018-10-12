Общество
В Астане проходит республиканский конкурс-выставка "Лучший товар Казахстана"
Инга Селезнева
Республиканский конкурс-выставка "Лучший товар Казахстана" проходит в Астане два дня подряд – 12 и 13 октября. В конкурсе принимают участие 153 компании, ставших победителями региональных этапов, которые прошли с июня по август во всех областных центрах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НПП РК "Атамекен".

Конкурс проводится по трем номинациям: "Лучшие товары производственного назначения", "Лучшие товары для населения" и "Лучшие продовольственные товары".

"В рамках республиканской выставки жителям и гостям столицы представили самый широкий ассортимент отечественных товаров. Любой желающий смог продегустировать представленную продукцию и приобрести товары по ценам производителей. Также на конкурсе состоялась демонстрация одежды отечественных производителей, мастер-классы и розыгрыш призов среди посетителей", – сообщили в пресс-службе.



Также отмечается, что в 2018 году изменилась процедура определения победителей.

"Из числа участников республиканского конкурса экспертная комиссия определит 27 финалистов. В свою очередь, жители Казахстана смогут отдать свой голос за лучшего производителя. Для этих целей 15 октября в 9:00 на сайте www.altynsapa.kz будет открыто голосование. Оно продлится до 25 октября. Торжественное награждение лауреатов состоится в декабре", – отметили в пресс-релизе.





Конкурс "Лучший товар Казахстана" проводится с целью активизации деятельности отечественных производителей и направлен на повышение качества выпускаемой продукции, содействие насыщению рынка Казахстана высококачественными и конкурентоспособными товарами, а также привлечение внимания промышленных, коммерческих и общественных организаций к необходимости решения проблем качества и популяризация идеи качества среди населения. Конкурс – это отличная B2B площадка, которая позволяет предпринимателям находить новых партнеров и обеспечивать импортозамещение.






За право обладать званием лучшего товара боролись 1163 компании в регионах, хотя ранее их число не превышало 650-800.

"Это свидетельство того, что все больше казахстанских предприятий и индивидуальных предпринимателей заинтересованы в продвижении и дальнейшем сбыте своей продукции, получают возможность наладить новые деловые контакты, а сами конкурсы имеют широкую информационную поддержку", – сообщает пресс-служба НПП. 



Эти вопросы приобретают особое значение в свете Послания Президента РК "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни". Главой государства поручено Правительству помогать предприятиям осваивать широкую номенклатуру товаров народного потребления, развивать так называемую "экономику простых вещей", что поможет не просто реализовать экспортный потенциал, но и насыщать внутренний рынок отечественными товарами.

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