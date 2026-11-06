В Астане проходит саммит Акабского процесса

Президент

Среди участников Король Иордании, Президенты Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и другие

Фото: Акорда

В Астане проходит саммит Акабского процесса на тему «Безопасность в сфере искусственного интеллекта», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

В работе саммита принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Спикер Национального собрания Азербайджана Сахиба Гафарова, министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и другие официальные лица.

Акабский процесс – международная инициатива в сфере противодействия терроризму и насильственному экстремизму, выдвинутая Королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном в 2015 году.

Формат площадки объединяет глав государств, руководителей спецслужб, военных ведомств и международных организаций для выработки общего понимания угроз и согласования практических мер реагирования.

#Астана #президент #саммит #Акабский процесс

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