Общество
В Астане прощаются с заместителем председателя АНК Олегом Дымовым
Гражданская панихида по заместителю председателя Ассамблеи народа Казахстана Олегу Дымову проходит в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького в Астане, передает Kazpravda.kz.

Дымов родился 4 декабря 1946 года в селе Краснокутск Краснокутского района Павлодарской области.

Окончил Московскую высшую партийную школу при ЦК КПСС по специальности "Политология", Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Юриспруденция".

Являлся заместителем председателя АНК, председателем общественного объединения "Болгарский культурный центр Казахстана", членом Совета АНК, заслуженным деятелем Республики Казахстан.

44 года проработал на государственной службе, из них 14 лет в Секретариате Ассамблеи.

Избирался депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстана I и IV созывов.

Олег Дымов написал такие книги, как "Тепло Казахстанской земли" (1999), "Мы, народ Казахстана" (2004), сборники стихов "Струны сердца моего" (2002), "Симфония души моей" (2006) и был соавтором книг "Ассамблея народа Казахстана" (1997), "Депортированные в Казахстан народы" (1998), "Народы Казахстана" (2004).

Олег Григорьевич награжден государственной наградой "Ерен еңбегі үшін", 6 медалями и имеет две личные благодарности Главы государства.

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