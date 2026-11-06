В Астане прошел концерт группы «Saz&Soul»

На сцене Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» состоялся концерт группы «Saz&Soul», объединивший казахские народные мелодии с современными музыкальными направлениями, включая джаз, блюз и фанк, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

Одним из главных событий вечера стал дебют победительницы проекта «The Voice Қазақстан» Нурай Шеру в качестве солистки коллектива. Ее выступление открыло новый этап в творческой деятельности группы.



В концерте также приняли участие Дастан Оразбеков, Марсель, AL NASR и Мади Сыздыков, представившие совместные музыкальные номера с коллективом.

Особым событием вечера стала премьера песни «Өмірді сүй», которую группа исполнила вместе с Дастаном Оразбековым и AL NASR.



В программу вошли произведения казахской музыкальной классики «Құсни-Қорлан» Естая и «Сүгірдің термесі», а также популярные композиции «Жер ана», «Жетеле», «Әдемі», «Махаббат гүлі солмайды», «Бақытты бол», «Көк аспан» и другие.

Концерт стал продолжением творческого поиска группы «Saz&Soul», направленного на популяризацию национальной музыки и раскрытие ее звучания в современных жанрах.