В Астане прошел "Турнир сильнейших" по женскому боксу

Спорт
Ерзат Сергазин
Фото предоставлено пресс-службой КФБ
Все ведущие боксерши страны съехались в столицу, чтобы определить звание победительниц "Турнира сильнейших", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Данные соревнования стали отборочными для спортсменок перед лицензионным чемпионатом мира по женскому боксу 2016 года, который пройдет в Астане в следующем году.

Победительницами в своих весовых категориях стали: Алима Турлыбаева (Павлодарская область, 48 кг), Жайна Шекербекова (ЮКО, 51 кг), Дина Жоламан (Акмолинская область, 54 кг), Сания Султанкызы (Астана, 57 кг), Назым Ищанова (Атырауская область, 60 кг), Мадина Нуршаева (ЮКО, 64 кг), Валентина Хальзова (Астана, 69 кг), Виолетта Князева (Карагандинская область, 75 кг), Юлдуз Маматкулова (Жамбылская область, 81 кг), Умида Садыкова (Алматинская область, свыше 81 кг).

56278cc4015f21445432516.JPG

"Занявшие первые места на этом турнире не получают полной гарантии того, что они будут участвовать на чемпионате мира. Есть вторые и третьи номера, впереди несколько месяцев, всякое может случиться. Мы будем еще думать, смотреть, обсуждать. Конечно, у девушек был хороший шанс показать себя. Но ни вторые, ни третьи места этого турнира не списываются со счетов и не пропадают из поля зрения тренерского совета", – говорит наставник женской НСК РК Вадим Присяжнюк.

56278cda5c1bd1445432538.jpg

Также тренер посетовал, что в стране женским боксом занимается малое количество спортсменок.

"Почему девчонки не идут в бокс? Есть несколько причин, и главная – он все еще недостаточно раскручен в обществе. Эти соревнования – единственный женский турнир, который прошел в этом году в Казахстане. Поэтому я горячо поддерживаю инициативу президента КФБ Тимура Кулибаева, который предложил боксерские соревнования делать смешанными, на них должны выступать и мужчины, и женщины. Надеюсь, к этой практике мы перейдем в ближайшее время", – цитирует пресс-служба КФБ Присяжнюка.

Популярное

Все
Конституция в контексте развития образования и науки
Курс на зимнюю Азиаду
Английский акцент казахстанского футбола
Вклад в зеленый фонд Астаны
«Семей» диктует правила в Алматы
Состязания в Рабате
Обеспечить транспортную доступность
С упором на орошение
Мыслитель планетарного масштаба
С ветерком до Кайынды
Ветер сорвал кровлю и трубу
Песнь домбры зазвучала в степи
Шампунь на тротуары не жалели
В Астане наградили юных журналистов
Барьер взят!
Главный ориентир – достойный и безопасный труд
Душа народа – в струнах домбры
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Sardar: мифология и технологии
«Сириус» в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Стартует пляжная Азиада
Выстроить систему водной безопасности
Серебряный финал в Ордосе
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Британец проплыл более 50 км в реке с крокодилами
Казахстанские ватерполисты стали третьими на Азиатских пляж…
«Семей» диктует правила в Алматы
Английский акцент казахстанского футбола

