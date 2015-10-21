В Астане прошел "Турнир сильнейших" по женскому боксу

Все ведущие боксерши страны съехались в столицу, чтобы определить звание победительниц "Турнира сильнейших", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу КФБ.
Данные соревнования стали отборочными для спортсменок перед лицензионным чемпионатом мира по женскому боксу 2016 года, который пройдет в Астане в следующем году.
Победительницами в своих весовых категориях стали: Алима Турлыбаева (Павлодарская область, 48 кг), Жайна Шекербекова (ЮКО, 51 кг), Дина Жоламан (Акмолинская область, 54 кг), Сания Султанкызы (Астана, 57 кг), Назым Ищанова (Атырауская область, 60 кг), Мадина Нуршаева (ЮКО, 64 кг), Валентина Хальзова (Астана, 69 кг), Виолетта Князева (Карагандинская область, 75 кг), Юлдуз Маматкулова (Жамбылская область, 81 кг), Умида Садыкова (Алматинская область, свыше 81 кг).
"Занявшие первые места на этом турнире не получают полной гарантии того, что они будут участвовать на чемпионате мира. Есть вторые и третьи номера, впереди несколько месяцев, всякое может случиться. Мы будем еще думать, смотреть, обсуждать. Конечно, у девушек был хороший шанс показать себя. Но ни вторые, ни третьи места этого турнира не списываются со счетов и не пропадают из поля зрения тренерского совета", – говорит наставник женской НСК РК Вадим Присяжнюк.
Также тренер посетовал, что в стране женским боксом занимается малое количество спортсменок.
"Почему девчонки не идут в бокс? Есть несколько причин, и главная – он все еще недостаточно раскручен в обществе. Эти соревнования – единственный женский турнир, который прошел в этом году в Казахстане. Поэтому я горячо поддерживаю инициативу президента КФБ Тимура Кулибаева, который предложил боксерские соревнования делать смешанными, на них должны выступать и мужчины, и женщины. Надеюсь, к этой практике мы перейдем в ближайшее время", – цитирует пресс-служба КФБ Присяжнюка.