В Астане прошла литературная встреча, посвящённая роману Абиша Кекилбаева

Мероприятие прошло в рамках республиканского марафона «Кітап оқитын ұлт»
В Астане состоялась очередная встреча литературного проекта «Автормен кездесу» («Встреча с автором»), посвящённая роману Абиша Кекилбаева «Уркер», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.
Мероприятие организовано Qazaq Creative в рамках республиканского читательского марафона «Кітап оқитын ұлт».
Участники обсудили исторический контекст романа, отражённые в нём вопросы государственного управления и художественные образы героев.
«Проект „Автормен кездесу“ направлен на популяризацию отечественной литературы, повышение интереса молодежи к чтению и развитие читательской культуры», — сообщили в Минкультуры.
Приглашённые литературоведы Бактыбай Жайлау и Ануарбек Бимагамбет рассказали о художественных особенностях произведения, его историческом содержании и значении для современного читателя. Эксперты также ответили на вопросы участников встречи.
Напомним, первой гостьей проекта стала писательница и драматург, лауреат Государственной премии имени Абая Роза Муканова.