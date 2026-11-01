В Астане прошла литературная встреча, посвящённая роману Абиша Кекилбаева

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В Астане состоялась очередная встреча литературного проекта «Автормен кездесу» («Встреча с автором»), посвящённая роману Абиша Кекилбаева «Уркер», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Мероприятие организовано Qazaq Creative в рамках республиканского читательского марафона «Кітап оқитын ұлт».

Участники обсудили исторический контекст романа, отражённые в нём вопросы государственного управления и художественные образы героев.

«Проект „Автормен кездесу“ направлен на популяризацию отечественной литературы, повышение интереса молодежи к чтению и развитие читательской культуры», — сообщили в Минкультуры.

Приглашённые литературоведы Бактыбай Жайлау и Ануарбек Бимагамбет рассказали о художественных особенностях произведения, его историческом содержании и значении для современного читателя. Эксперты также ответили на вопросы участников встречи.

Напомним, первой гостьей проекта стала писательница и драматург, лауреат Государственной премии имени Абая Роза Муканова.