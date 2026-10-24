В Астане прошла творческая встреча с писательницей Розой Мукановой

Культура и общество

Известная писательница рассказала о своем творческом пути и истории создания произведений

Фото: организаторов встречи

В Астане 24 октября состоялась встреча с известной казахстанской писательницей и драматургом Розой Мукановой. Мероприятие прошло в Qazaq Creative Hub и стало первым в рамках нового литературного проекта «Встреча с автором», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Фонд развития креативных индустрий.

Роза Муканова - заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии имени Абая. Во время встречи писательница рассказала о своем творческом пути, истории создания произведений и поделилась размышлениями о современной казахской литературе.

Особое внимание участники уделили произведению «Мәңгілік бала бейне», в котором автор обращается к трагическим последствиям ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Через судьбу главной героини писательница поднимает вопросы исторической памяти, сострадания и ответственности общества.

«Мероприятие стало первым в рамках проекта «Встреча с автором», запущенного Фондом развития креативных индустрий в рамках республиканского марафона «Кітап оқитын ұлт». Инициатива реализуется во исполнение Указа Главы государства от 16 мая 2026 года «О мерах по развитию культуры чтения и формированию интеллектуальной нации». Ее цель — популяризация отечественной литературы, приобщение молодежи к чтению и развитие диалога с казахстанскими авторами», - сообщили в Фонде развития креативных индустрий.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Читатели поделились впечатлениями от произведений Розы Мукановой и получили возможность лично задать писательнице вопросы.

Организаторы намерены продолжить проект, приглашая на встречи других отечественных литераторов. Таким образом, молодые читатели смогут ближе познакомиться с современными казахстанскими авторами и их творчеством.

#писатель #книги #Роза Муканова

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