В Астане прошло грандиозное театрализованное представление "Мәңгілік ел"

Рухани Жаңғыру
Талгат Исенов
Фото Марата Куракова
В столице РК на "Барыс-Арене" состоялось представление "Мәңгілік ел", посвященное 550-летнему юбилею Казахского ханства. Kazpravda.kz приводит фоторепортаж с данного события. 
Шоу выдалось очень масштабным, в нем приняли участие порядка 3 000 человек: известные артисты, актеры, певцы, музыканты, танцовщики, каскадеры и даже члены военного оркестра. Порадовать зрителей прибыла целая "сборная" танцевальных ансамблей – "Наз", "Салтанат", "Туган жер", "Рухсара", "Жорга", "Шалкыма", "Алтынай", "Ак Жайык", "Акку".

Торжественное мероприятие посетили высокие гости: Глава государства Нурсултан Назарбаев, президенты Азербайджана и Кыргызстана – Ильхам Алиев и Алмазбек Атамбаев, председатель Великого национального собрания Турции Исмет Йылмаз.
В полуторачасовом представлении, которое было поделено на семь тематических разделов, показали всю трехтысячелетнюю историю Великой степи – от бронзового века до современности. В нем были применены инновационные технологии и спецэффекты, используемые на церемонии открытия Олимпийских игр.
В течение всего показа поясняющие зарисовки – цитаты великих деятелей прошлого, а затем и реальные кадры хроники – демонстрировались на большом экране в виде перелистывающихся страниц книги (сооружение – 21 на 18 метров). 

В I Главе – "В потоке истории" – была представлена хореографическая композиция на основе древних мелодий и народных казахских песен "Туган жер", в которой языком пластики показали гармонию человека и природы.

ІІ Глава – "Улы Дала Ели" – состояла из 3 эпизодов. Кульминацией первого из них – о предках казахах – саках, гуннах и сарматах – стало появление на колеснице Алтын адама, одного из символов казахстанской независимости.

Второй отрезок охватил эпоху Тюркского каганата, с изображением письменных знаков полководца Кюльтегина.

В третьем эпизоде – "Шелковый путь. Мыслители степи" – на музыкальную тему "Кош керуен" перед зрителями прошел стилизованный караван, который на фоне древних городов Сарайшык, Сыганак, Туркестан и Тараз символизировал культурный и научный обмен между цивилизациями.

Непосредственно образование Казахского ханства было показано в III одноименной Главе.

Центральных действующих лих эпохи – основателей государства Керея и Жанибека – сыграли актеры Куандык Ыстыкбаев и Адиль Ахметов соответственно.

Роль жырау Асана Кайгы исполнил Оразхан Кенебаев.
Все трое выступили блестяще, особенно эффектным удался эпизод с ритуалом "Хан котеру", в котором на белой кошме подняли первого правителя Казахского ханства Керея.

IV Глава с характерным названием "Степной ренессанс" – это часть о выдающихся казахских деятелях искусства, культуры и науки ХІХ века: Суюнбае, Абае, Курмангазы, Шокане Валиханове. Выход на сцену артиста, изображавшего Шокана Валиханова, сопровождался чтением выдержки из письма Федора Достоевского, который, как известно, был другом казахского ученого, историка, исследователя.
Также были исполнены песня Абая "Желсыз тунде жарык ай" и известный кюй Курмангазы "Сарыарка". К слову, кюй сыграло символическое количество домбристов – 550 (!). 

Одной из самых продолжительных по времени стала V Глава – "XX Век". Это было как временем великих испытаний и бедствий, так и периодом перехода казахов к новой жизни, индустриально-технического прогресса, свершений и, наконец, независимости, полученной в самом конце столетия.  
 
Вначале на экране показали трагические моменты: последовавшая после 1917 года гражданская война, голод и репрессии 30-х годов. Аккомпанементом действу стало исполнение детским хором пронзительной песни безвременного ушедшего от нас в текущем году Батырхана Шукенова "Отан Ана".

Период ВОВ показали под песню Розы Рымбаевой "Алия" (об Алие Молдагуловой).

Следующие композиции назывались: "Казахстанский каравай" (освоение целины), "Космодром Байконур" и "Закрытие Семипалатинского ядерного полигона".

В VІ Главе – "Независимость" – на экране были продемонстрированы видеозаписи, запечатлевшие главные моменты вехи, снятые в свое время в Алматы, Астане, регионах. Символ новой столицы Казахстана – "Байтерек" – был воссоздан при помощи лазеров.
На сцену вышел сводный оркестр Вооруженных сил РК; пока музыканты играли, военнослужащие из почетного караула составили собой цифру 550.
Затем свою композицию исполнил коллектив во главе со знаменитой скрипачкой, Народной артисткой Казахстана Айман Мусаходжаевой (в составе группы находились и совсем маленькие ученики Айман Кожабековны).

На экране то и дело появлялись вставки из различных выступлений Нурсултана Назарбаева, вроде этой: "Одной из основных наших ценностей является толерантность, мы с самого начала приняли концепцию равного отношения к представителям всех наций и конфессий, живущих в Казахстане. Наша Конституция начинается со слов "Мы, народ Казахстана", которая характеризует обеспечение равных прав всем казахстанцам".
Завершающим тематическим разделом представления стала VІІ Глава – "Мәңгілік ел", в которой было рассказано о роли предстоящей "ЭКСПО-2017" и Стратегии "Казахстан-2050".

Свою песню спели и обучающиеся в отечественных и зарубежных вузах студенты – будущее Казахстана.

Исполнительское мастерство продемонстрировали и прибывшие в Астану танцевальные группы из Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Туркменистана (напомним, что 11 сентября в столице РК состоялся V Саммит Тюркского совета). 

В финале шоу все выступавшие в этот вечер артисты вышли на гала-представление. На экране была показана символизирующая новую светлую жизнь казахстанцев Триумфальная Арка с парящим вокруг нее беркутом. 

Участники показа, сумевшие вместить в 90 минут три тысячи лет истории Великой степи, со своими ролями справились на "пять с плюсом". Заключительным аккордом стало исполнение присутствующими – артистами, зрителями, Президентом – Государственного гимна Республики Казахстан. 

… Зал еще долго скандировал название нашей страны, это был воистину момент всеобщего единения. "Мәңгілік ел" с казахского языка переводится как "Вечная страна". В театрализованном представлении, которое является лишь одним из 100 подготовленных к юбилею первой государственности мероприятий, красочно показали прошлое, настоящее и будущее Казахстана – Страны Великой степи, которая должна быть и будет вечной.
