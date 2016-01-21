Официально В Астане прошло расширенное заседание коллегии МВД

В Астане с участием помощника президента-секретаря Совета безопасности РК Ермекбаева Н.Б., заместителя руководителя Администрации Президента Аксакалова К.И., Генерального прокурора Даулбаева А.К. прошло расширенное заседание коллегии МВД, где обсуждены итоги деятельности за 2015 год и приоритетные задачи органов внутренних дел в свете требований Послания Президента страны Н.А. Назарбаева народу Казахстана "Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие".



Коллегия прошла под председательством министра внутренних дел Касымова К.Н. с участием руководящего состава центрального аппарата и комитетов министерства, региональных департаментов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, по чрезвычайным ситуациям, командующих региональными командованиями Национальной гвардии и начальников ведомственных учебных заведений.



Впервые в работе коллегии МВД приняли участие заместители акимов областей, а также начальники местной полиции областей, городов и районов, созданной в рамках реализации поручений Главы государства, данных в Плане нации "100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ".



Калмуханбет Касымов отметил, что прошедший год для органов внутренних дел Казахстана стал знаковым и ответственным периодом, связанным с реализацией в стране новой модели уголовного судопроизводства, что потребовало внесения серьезных корректив в организацию работы, выработки новых механизмов в раскрытии и расследовании преступлений. В то же время годовая практика применения нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства выявила необходимость переосмысления отдельных законодательных новелл и совместно с Генеральной прокуратурой, другими правоохранительными органами внесения необходимых поправок в действующее законодательство.



Особое внимание обращено на созданную в соответствии с поручениями Президента страны по реализации пяти институциональных реформ местную полицию, которая начала свою деятельность с начала текущего года. Как отметил министр внутренних дел, новая служба, безусловно, позволит приблизить правоохранительную деятельность к потребностям граждан, будет способствовать повышению к органам внутренних дел доверия со стороны населения.



Министр потребовал, чтобы усилия органов и подразделений внутренних дел в текущем году были нацелены на создание условий для реализации масштабных задач, определенных Главой государства в Послании народу Казахстана "Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие", повышения эффективности работы в условиях новой модели уголовного судопроизводства, не снижая при этом показатели оперативно-служебной деятельности служб и подразделений, обеспечивая неукоснительное оперативное реагирование на все заявления и сообщения о преступлениях.



На коллегии МВД рассмотрены вопросы модернизации уголовно-исполнительной системы в рамках поручений Главы государства, дальнейшего обеспечения трудозанятости осужденных и развития службы пробации.

Уделено внимание совершенствованию деятельности подразделений гражданской защиты, в том числе в предупреждении угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидации их последствий.



По итогам заседания коллегии МВД руководителям служб центрального аппарата министерства и региональных департаментов даны конкретные поручения по другим рассматриваемым проблемам.



Пресс-служба МВД Республики Казахстан

