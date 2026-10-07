В Астане прошло XXIV заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Столица,Религии

В его работе приняли участие более 30 авторитетных представителей мировых и традиционных религий, международных организаций, а также государственные и общественные деятели из 20 стран

Фото: МКИ РК

В Астане под председательством Вице-Президента Республики Казахстан – руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Ерлана Карина состоялось XXIV заседание Секретариата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В выступлении Ерлан Карин подчеркнул, что конституционные ценности единства, солидарности, межэтнической и межконфессиональной толерантности, уважения к человеку служат важным ориентиром развития Казахстана и созвучны миссии Съезда. Опираясь на эти принципы, под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева РК последовательно проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику.

За годы работы Съезд утвердился как уникальная площадка межрелигиозного диалога. Расширилась его партнерская сеть, укрепилось взаимодействие с религиозными объединениями и международными организациями.

– Накопленный за предыдущие годы ценностный фундамент позволяет расширить практическое измерение Съезда – совместную разработку документов, укрепление партнерств и реализацию проектов, – отметил Вице-Президент.

Эта задача особенно актуальна на фоне вооруженных конфликтов, гуманитарных кризисов, роста радикализма и языка ненависти, а также климатических и технологических рисков. В этих условиях духовная дипломатия дополняет политические переговоры, помогает сохранять каналы общения и восстанавливать доверие.

Отдельно Ерлан Карин остановился на инициативе Главы государства по формированию под эгидой Съезда Глобального движения за мир, призванного объединить миротворческий потенциал религий и придать духовной дипломатии практическое международное измерение.

Центральным итогом заседания стало принятие двух международных документов, разработанных в развитие Астанинской декларации мира – 2025: «Роль религий в борьбе с изменением климата» и «Этический кодекс использования искусственного интеллекта в религиозной сфере».

Первый документ направлен на укрепление экологической ответственности и созвучен философии программы Президента «Таза Қазақстан», объединяющей заботу об окружающей среде и гражданскую ответственность.

Этический кодекс развивает инициативу Главы государства о создании Межрелигиозной комиссии по этике развития искусственного интеллекта и выработке универсальных «заповедей для алгоритмов». Он призван содействовать ответственному применению технологий и предотвращению искажения религиозных текстов, цифровых подделок, дискриминации и манипулирования убеждениями.

Также состоялась презентация «Хартии прав неизлечимо больного ребенка» – совместной инициативы Казахстана и Святого Престола, разработанной при экспертном участии больницы «Бамбино Джезу». Секретариат поддержал дальнейшую работу над Хартией.

В рамках реализации «Астанинской декларации мира 2025» Секретариату совместно с партнерами поручено разработать проект концепции Глобального движения за мир и поэтапный план его формирования и международного продвижения.

– Авторитет Съезда будет определяться тем, насколько последовательно принятые решения воплощаются в международных инициативах и служат укреплению мира и доверия, – заявил Ерлан Карин.

На полях заседания также был проведен ряд двусторонних встреч.

На встрече с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин ОАЭ Мухаммедом Абдельсаламом Вице-Президент отметил, что Совет является одним из важных партнеров Съезда, и поблагодарил его за поддержку деятельности форума. Также был подчеркнут вклад Совета в продвижение Документа о человеческом братстве и подготовку документов по климату и этике искусственного интеллекта.

В ходе беседы c генеральным директором министерства толерантности и мирного сосуществования ОАЭ Афрой Мухаммед Аль-Сабри рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия.

#Карин #религии #съезд

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