В Астане пройдёт чемпионат Казахстана по конкуру

Спорт

Команды прибудут 12 ноября

Фото: акимат Астаны

В Астане 13–15 ноября в конноспортивном комплексе «Аргымак» пройдёт чемпионат Казахстана по преодолению препятствий (конкуру), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата столицы

Первенство страны будет организовано в крытом манеже в соответствии с правилами, утверждёнными Федерацией конного спорта Республики Казахстан.

Команды прибудут 12 ноября. Программа соревнований выглядит следующим образом:

13 ноября

16:00 – ветеринарная инспекция и техническое совещание.

14 ноября

10:00 – торжественная церемония открытия;
10:30 – маршрут № 1, группа «А» (130 см);
12:00 – маршрут № 2, группа «В» (120 см).

15 ноября

10:00 – маршрут № 1, группа «А» (140 см);
12:00 – маршрут № 2, группа «В» (130 см);
16:00 – церемония награждения победителей и призёров.

В чемпионате в группе «А» примут участие лошади старше 7 лет и всадники старше 16 лет, а в группе «В» — лошади старше 6 лет и всадники старше 14 лет.

Организаторами соревнований выступают Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, акимат города Астаны и Федерация конного спорта РК.

#Казахстан #лошади #конкур

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