В Астане пройдет чемпионат Казахстана по пара хоккею

В турнире примут участие команды из городов Астана, Актобе и Караганда, а также из Актюбинской, Костанайской и Акмолинской областей

Фото: акимат Астаны

В спортивном комплексе «Тарлан Арена» города Астаны в 10:00 часов 26 сентября состоится торжественная церемония открытия чемпионата страны по пара хоккею среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата столицы

Матчи чемпионата будут проходить с 8:00 до 14:00. В турнире примут участие команды из городов Астана, Актобе и Караганда, а также из Актюбинской, Костанайской и Акмолинской областей.

Чемпионат Республики Казахстан по пара хоккею продлится до 27 сентября.