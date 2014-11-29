В Астане пройдет чемпионат мира по street workout

Спорт
Более 70 атлетов из разных стран испытают свои силы на арене республиканского велотрека "Сарыарка". Зрители увидят незабываемое выступление легенды мирового workout-движения, американского атлета Ганнибала Фор Кинга, передает телеканал 24.kz.
Казахстан на правах хозяина чемпионата представят три участника – из Астаны и Шымкента.
И спортсмены, и сами организаторы называют предстоящее первенство самым масштабным. Никогда прежде воркаутеры из стольких стран не собирались на одной площадке.
Зрелище обещает быть не забываемым.
О развитии воркаута в Астане смотрите в фоторепортаже Kazpravda.kz.
.
Казахстан на правах хозяина чемпионата представят три участника – из Астаны и Шымкента.
И спортсмены, и сами организаторы называют предстоящее первенство самым масштабным. Никогда прежде воркаутеры из стольких стран не собирались на одной площадке.
Зрелище обещает быть не забываемым.
О развитии воркаута в Астане смотрите в фоторепортаже Kazpravda.kz.
.