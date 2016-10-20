В Астане пройдет ІІІ этап Кубка мира по конькобежному спорту
В Астане со 2 по 4 декабря 2016 года пройдет ІІІ этап Кубка мира по конькобежному спорту, приуроченный к 25-летию Независимости страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата.
Организаторы соревнования – акимат Астаны, Министерство культуры и спорта РК, а также РОО "Национальная федерация конькобежцев Казахстана".
Напомним, недавно в Астане завершился Кубок РК по конькобежному спорту, где был определен состав сборной страны для участия в этапах Кубка мира. Данный турнир также является подготовительным этапом к чемпионату Казахстана, который пройдет в Ледовом дворце "Алау" 26–28 октября.
Кроме того, завтра, 21 октября, в Алматы стартует второй этап Кубка Республики Казахстан по шорт-треку (скоростному бегу на коньках на короткой дорожке). Данное соревнование является тестовым мероприятием в преддверии 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 года и продлится до 23 октября.
Соревнование пройдет во Дворце спорта имени Балуана Шолака.
По информации пресс-службы зимней Универсиады-2017, на второй этап чемпионата РК по шорт-треку планируется прибытие более 100 конькобежцев из 8 регионов страны. Главной целью соревнования является выявить лучших из лучших в данном виде спорта и проверить готовность объекта и взаимодействия всех служб перед Универсиадой-2017.