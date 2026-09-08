В Астане пройдет этап Кубка мира по плаванию

С 15 по 17 октября в Астане впервые состоится этап Кубка мира по плаванию. Столица Казахстана примет заключительную часть серии Silk Road Tour, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В 2026 году World Aquatics объединила Баку (Азербайджан), Ташкент (Узбекистан) и Астану единым маршрутом Кубка мира. Серия получила название Silk Road Tour в честь исторического Шелкового пути, на протяжении веков связывавшего Европу и Восточную Азию.

Соревнования стартуют в столице Азербайджана, где пловцы выступят с 1 по 3 октября. Затем серия переместится в Ташкент (8–10 октября), а завершится в Астане.

На старт выйдут представители национальных сборных, а также клубов при условии выполнения установленных квалификационных нормативов. Для спортсменов клубов принимающих стран предусмотрено отдельное ограничение: каждый пловец может быть заявлен не более чем в трех дисциплинах.

Ожидается участие ведущих спортсменов мира, в том числе олимпийских чемпионов и призеров, медалистов чемпионатов мира и обладателей мировых рекордов. Всего на трех турнирах Silk Road Tour планируется участие более 750 пловцов из свыше 50 стран.

Результаты, показанные в рамках Кубка мира, могут быть официально ратифицированы в качестве мировых и юниорских рекордов. В случае установления или повторения высшего мирового достижения проводится предусмотренная регламентом World Aquatics процедура его фиксации.

Итоговый рейтинг Silk Road Tour сформируют после завершения соревнований в Астане. При определении положения спортсменов будут учитываться результаты, показанные на протяжении всей серии, при этом на каждом этапе в зачет пойдут три лучших результата пловца.

Осенняя серия станет одним из важных международных стартов перед чемпионатом мира на короткой воде (25 метров), который пройдет в декабре в Пекине (Китай).

Добавим, что ЭКМ примет бассейн "Барыс Арены".