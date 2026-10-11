В Астане пройдет международный медиафорум с участием технологических гигантов

Главной темой встречи станет влияние искусственного интеллекта на СМИ и доверие аудитории

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 14 по 16 октября в Астане пройдет десятый международный медиафорум Astana Media Week. Площадка объединит журналистов, медиаменеджеров, представителей технологических компаний и экспертов креативных индустрий, передает Kazpravda.kz.

Главная тема форума в этом году - «MEDIA. HUMAN. AI: 10 лет трансформации. Новая архитектура доверия».

Участники обсудят, как искусственный интеллект меняет журналистику и производство контента, какие вызовы возникают в сфере цифровой безопасности и какую ответственность несут технологические платформы. Отдельное внимание уделят изменениям в медиапотреблении и доверию аудитории к информации.

В форуме примут участие представители Euronews, Meta, TikTok и Q.AI, руководители казахстанских и зарубежных СМИ, журналисты и медиаэксперты. Ожидаются также делегации из Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.

Одной из площадок станет редакционная лаборатория Central Asia in English. Ее участники обсудят, как рассказывать о Центральной Азии международной аудитории и продвигать региональную повестку в мировом информационном пространстве.

На 15 октября запланированы дискуссии о развитии креативных индустрий, новых рекламных моделях, изменениях медиарынка и информационной политики. Также пройдут практические мастер-классы и награждение победителей в номинациях «Лучший пресс-секретарь» и «Лучшая пресс-служба».

Завершится Astana Media Week 16 октября церемонией Qazaqstan Media Awards, на которой отметят лучших представителей медиасферы.

Мероприятие пройдет во Дворце мира и согласия. Подробная программа размещена на сайте astanamediaweek.kz.